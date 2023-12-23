極寒冬至！山東威海暴雪連下3天3夜　積雪達74公分驚現「雪包車」

▲山東威海暴雪。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

超強寒流近期侵襲中國大陸，其中，山東遭遇極端天氣事件，連降大雪；有「雪窩」稱號的威海市因為連下暴雪三天三夜，今天積雪深度達74公分，打破山東有史以來的紀錄。

山東省氣象台14日發布暴雪黃色預警後，連日降下大雪，多地打破同期最低氣溫紀錄。

▲▼山東威海宛如冰雪世界。（圖／翻攝自微博）

綜合齊魯晚報、魯中晨報等山東媒體報導，今天是農曆冬至，山東威海暴雪持續加劇，自19日晚上開始已經連下三天三夜，積雪厚度超過74公分，打破山東省所有氣象觀測站的54公分歷史紀錄。持續低溫造成道路積雪結冰，嚴重影響交通出行。

報導指出，威海附近的煙台市積雪52公分，也打破當地紀錄。

氣象單位表示，此次降雪過程是一次「極端天氣事件」，降雪量和積雪深度均突破有氣象觀測紀錄以來的冷流暴雪歷史極值。

▲街上驚現「雪包車」。（圖／翻攝自微博）

山東省煙台市氣象局指出，煙台和威海作為典型的海濱城市，由於冬天降雪較多，形成了獨特的海濱雪城風貌，被稱為「中國雪窩」，且兩個城市的降雪以冷流雪為主，占總降雪日數的比例高達80%以上。煙台萊山機場氣象統計數據顯示，當地冷流雪年平均日數在39天。

報導說，山東半島的降雪22日白天已明顯減弱，未來3天，中國大陸大部分地區雨雪範圍小，強度弱。