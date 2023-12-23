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大陸 大陸焦點 特派現場

太冷了！男偷羽絨服3件全穿「變燈泡」　怕被抓又捨不得脫

記者蔡儀潔／綜合報導

極寒天氣席捲中國大陸，湖北一名章姓男子就因太冷了，在女裝店倉庫內一連偷走3件羽絨服穿上，而明亮的黃色令他走在街上宛如閃閃發光的大燈泡，儘管擔憂被警方注意，但仍捨不得脫掉衣服，最終於21日落網。

▲▼偷羽絨服被抓。（圖／翻攝自秒拍）

▲章男被抓。（圖／翻攝自秒拍）

據當陽警方通報，章男今年10月底從看守所出來，11月底從湖北潛江流竄到當陽，沒有手藝又不願出力賺錢，很快就沒了經濟來源。

章男12月3日凌晨到大街上尋找合適的下手目標，看到一家沒有門的廢棄餐館後，發現2樓未關窗戶，於是翻窗而入，進入一家女裝店的倉庫。

搜尋現金無果後，由於天氣寒冷，不想空手而歸的章男選了一套輕薄羽絨服穿在身上，之後還是覺得好冷，又找了一件長款羽絨服套上，總共偷走3件衣服，價值超過6000元人民幣，折合新台幣約2.6萬元。

然而，黃色的長款羽絨服令章男走在街上如同一個閃閃發光的大燈泡，習慣了將自己隱藏在人群中的他不想被警察注意，但也捨不得脫掉衣服，於是在天亮後就匆匆離開當陽。

▲▼偷羽絨服被抓。（圖／翻攝自秒拍）

▲章男將面臨第六次牢獄之災。（圖／翻攝自秒拍）

民警接獲接警後，成功鎖定章男及其落腳點，最終在12月21日趕往潛江，將這個「五進宮」的慣偷抓獲。章男將面臨第六次的牢獄之災。

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