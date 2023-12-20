「北庭天妃」媽祖參香8天全台走透透　廖慶富：兩岸媽祖同行結下良緣

▲山東長島顯應宮「北庭天妃」媽祖。（圖／翻攝自海峽導報）

記者黃國霖、陳煥丞、魏有德／台北報導

山東煙台長島顯應宮「北庭天妃」媽祖12日抵台參香，一路從北到南，最後到東部宜蘭蘇澳、五結等地，拜訪全台16座宮廟，過程中受到各地廟方熱情相迎，率團的煙台台協會長廖慶富也感受到信眾的支持及宗教信仰的純粹。廖慶富在返程前有感而發地提到，這次比較特殊，有三尊從台灣過去對岸的媽祖一同回台巡安，五尊媽祖同行，結下很多良緣。

▲煙台台商會長料廖慶富。（圖／主辦方提供）

據了解，這次來台巡安的媽祖為煙台長島顯應宮「北庭天妃」，還有台灣大甲鎮瀾宮和麥寮拱范宮贈送給黑龍江兩岸媽祖文化促進籌備會的「大甲媽」和「開山媽」兩尊媽祖，以及來自福建霞浦松山天后宮的媽祖。

▲北庭天妃媽祖巡安，受到信眾及各地宮廟的熱情歡迎。（圖／主辦方提供）

廖慶富表示，巡安過程中感受最深刻的便是受到各地宮廟熱烈歡迎，包括炮陣、舞龍舞獅、千里眼順風耳等，在新港奉天宮還有女子樂隊，「信眾也是非常虔誠地在拜媽祖，希望未來能常常舉辦，除了媽祖，還有關聖帝君、保生大帝、開漳聖王等宗教活動，都可以多多舉辦。」

廖慶富強調，「大陸是我做生意發展的地方，台灣是我的家鄉，我愛台灣也愛大陸，希望兩岸是一定要融合發展的，兩岸在宗教上是同文同種，未來還要再擴大交流，這是民心所向，這次比較特殊，有三尊從台灣過去的媽祖一同回台巡安，五尊媽祖同行，結下很多良緣。」