威海暴雪車輛頂著積雪行駛　車主拿鏟子「挖呀挖」找車如開盲盒　

記者魏有德／綜合報導

山東威海在今（22）日農曆冬至日之際暴雪天候持續加劇，自19日夜起已持續三天三夜，積雪厚度超過70公分，不僅打破山東積雪深度54公分的紀錄，也創下大陸關內城鎮氣象站測出的積雪深度紀錄。持續低溫下，當地道路積雪結冰，就連停放在外的車輛也被完全覆蓋，車主只能用鏟子深挖1公尺深才能確認愛車的蹤跡。

▲威海民眾開著車在馬路上頂著積雪前行。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，山東省煙台市氣象局介紹，煙台和威海作為典型的海濱城市，由於冬天降雪較多，形成了獨特的海濱雪城風貌，被稱為「中國雪窩」。

▲被積雪覆蓋著的車輛。（圖／CFP）

兩座城市的降雪以冷流雪為主，佔總降雪日數的比例高達80%以上。冷流雪又稱為冷平流降雪，黃海與渤海在冬季相較於內陸溫暖而濕潤，強冷空氣經過暖海面時被加熱加濕，到達山東半島北部地區後，又被中部丘陵地形阻擋，空氣逐漸飽和且堆積在山脈以北，形成長時間的降雪。

▲威海雪景。（圖／CFP）

當地有不少民眾趁著蒼茫大雪出門拍下「冬季戀歌」同款美照，也有車主被暴雪氣得哇哇叫，只因為愛車被覆蓋在積雪下1公尺左右深處，連停放位置都無法確定，只能拿起鏟子朝積雪「挖呀挖」，才得以尋到愛車的正確位置。

截至22日8時，威海文登站積雪深度達74公分，成為時隔62年後，刷新大陸關內城鎮國家站的雪深紀錄，此前紀錄為1961年浙江天台記錄下的積雪62公分深。