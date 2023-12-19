24歲女幼師為救女同事…遭「鎚子擊殺」雙雙慘死租屋！恐怖殺機曝





▲2幼師出租房內遇害。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山東平度市廈門路某小區內近日發生一起雙屍命案，2名女幼師在租屋內慘遭一名男子用鎚子和刀擊殺，犯罪嫌疑人在數小時後被逮捕。根據其中一名劉姓遇害者的親屬透露，犯罪嫌疑人是另一名死者的追求者，劉女在勸阻時遇害。事發時，同屋還有一名女生關閉房門後報警，躲過一劫。

據《極目新聞》報導，12月17日，一名山東網友在某影音平台上發布了一段影片稱，自己在幼兒園工作的女兒沒被學校安排宿舍，結果在租屋內慘死。

▲疑似受害者母親發聲。（圖／翻攝自極目新聞）

該網友稱，她的女兒劉女今年24歲，來自山東諸城，是一名公費師範生，去年起在平度市紅旗幼兒園上班。 12月11日，她的女兒在租屋內和另一名女幼師遭人殺害。12月18日傍晚6時許，該影片被刪除。

平度市一名網友回應，她聽說了當地2名幼師遇害的事情，但具體情況不清楚。

劉女的一名親屬透露，劉女和2名女同事一起合租。 12月11日晚9時30分許，其中一名女幼師認識的一名男子敲開房門，和這名女幼師說了一會兒話後開始持刀和鎚子行兇。

▲網友對遇害者表示哀悼。（圖／翻攝自極目新聞）

該親屬表示，劉女試圖勸阻時，也遭到這名男子的傷害。同屋的另一名女孩關閉房門後報警，躲過一劫。最終，劉女和受傷的女幼師不幸身亡。 12月12日凌晨1時30分許，行兇者在山東膠州落網。該親屬透露，行兇者是另一名女死者的追求者。

12月18日，平度市紅旗幼兒園工作人員透露，劉女確實是該園的工作人員，對於劉女和另外一名女幼師遇害的事情，她不清楚情況。