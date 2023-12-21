陸氣溫0度線跨過長江抵華南　煙台海邊出現「冷流雪」如置身南極

記者魏有德／綜合報導

大陸冷空氣持續南移，氣溫0度線預計在今（21）日及明（22）日兩日跨越長江，影響到華南部分地區，多地預計將刷新入冬以來的氣溫新低紀錄。最低氣溫0度線將抵達貴州南部至華南北部一帶，代表著大陸全國約九成國土將進入「冰凍」模式。不僅如此，山東煙台及威海也出現「冷流雪」的景象，大雪紛飛宛如置身南極一般。

▲大陸氣溫0度線持續南移，9成國土進入「冰凍模式」。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，大城市中，南京21日最高氣溫將跌至-1℃，全天氣溫都會在冰點以下運行，這是今冬以來首次。上海、杭州21日最高氣溫僅有0℃或1℃，將刷新今冬以來新低。而廣州、福州22日早晨最低氣溫僅有4℃，也將體驗冬日的寒意。

▲山東煙台海邊出現冷流雪景象。（圖／翻攝微博）

除各地「冰凍」感十足，山東半島及新疆北部的降雪仍持續。預計從20日夜間至21日，山東半島、新疆北部等地有中到大雪，山東半島北部局地有暴雪或大暴雪。22日起，山東半島的降雪將逐漸減弱停止。

▲一艘冰凍漁船在雪地上，宛如置身南極。（圖／翻攝微博）

位於山東半島海岸邊的煙台、威海等地，有民眾拍下海邊的「冷流雪」景象，靄靄白雪從天空中灑落，舉目所及全是白茫茫一片，伴隨著肉眼可見的雪花及停放在「雪地」上的一艘被冰凍的漁船，彷彿置身在南極科學研究現場。