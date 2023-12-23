冷氣團催芒果早花到　高雄農改場籲農友多利用「金神」授粉

▲芒果飼養授粉昆蟲促進著果 。（圖／高雄區農改場提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前冷氣團南下的次數漸漸增多，氣溫往往下探15度以下，正是高屏地區芒果花穗探頭的時刻，有些更早的花穗甚至已進入授粉階段。高雄區農業改良場呼籲農友於芒果開花授粉期間，充分利用授粉昆蟲-「麗蠅」(台語俗稱金神)，並掌握病蟲害防範時機，以穩定著果，確保產量與品質。

高雄農改場戴順發場長指出，屏東縣改良種芒果栽培面積約4千公頃，愛文芒果占70%以上，因特殊的地理及氣候環境，果實產期早，生產的果實甜度、口感、風味及色澤都是首屈一指。

目前，屏東地區芒果逐漸進入抽穗期，甚至部分園區正值授粉著果期，這段時間氣溫變化大，因此特別呼籲農友多利用授粉昆蟲(麗蠅)，以提高授粉著果機會。當芒果花穗抽出約5-10公分時，即可製備餌料及飼料，餌料可用魚粉或易腐敗的魚肉，飼料用蒸熟的黃豆粉，兩種材料以4:1比例混合，飼養初期若麗蠅密度不高，可提高餌料的比例，飼養材料放在具防雨的容器內，擺放在地面或懸掛於枝條上，隨時保持餌料濕潤及補充，以利麗蠅持續繁衍；當全園花期結束或前中期的小花著果良好，即可結束麗蠅繁殖。

他進一步說明，芒果開花期間的氣候冷涼、乾燥，極適合白粉病、葉蟬及薊馬等病蟲害發生，故開花前應選用適當農藥將病蟲害密度降低，以避開花期因釋放授粉昆蟲而無法施藥的困窘，果粒形成後，再加強小黃薊馬之防治。

近幾年，芒果常遇寒流(低溫)或病蟲害等問題而導致農作物損失。因此，當開花時刻來臨，強化健壯的花穗營養管理及請「神」，病蟲害防治方面掌握監測、預防及治療三部曲，避免授粉期間過度使用化學藥劑，以穩定著果及果實品質。農友有任何相關栽培管理技術問題，可洽高雄區農業改良場。