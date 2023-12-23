　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

冷氣團催芒果早花到　高雄農改場籲農友多利用「金神」授粉

▲芒果飼養授粉昆蟲促進著果 。（圖／高雄區農改場提供，下同）

▲芒果飼養授粉昆蟲促進著果 。（圖／高雄區農改場提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前冷氣團南下的次數漸漸增多，氣溫往往下探15度以下，正是高屏地區芒果花穗探頭的時刻，有些更早的花穗甚至已進入授粉階段。高雄區農業改良場呼籲農友於芒果開花授粉期間，充分利用授粉昆蟲-「麗蠅」(台語俗稱金神)，並掌握病蟲害防範時機，以穩定著果，確保產量與品質。

高雄農改場戴順發場長指出，屏東縣改良種芒果栽培面積約4千公頃，愛文芒果占70%以上，因特殊的地理及氣候環境，果實產期早，生產的果實甜度、口感、風味及色澤都是首屈一指。

▲芒果飼養授粉昆蟲促進著果 。（圖／高雄區農改場提供，下同）

目前，屏東地區芒果逐漸進入抽穗期，甚至部分園區正值授粉著果期，這段時間氣溫變化大，因此特別呼籲農友多利用授粉昆蟲(麗蠅)，以提高授粉著果機會。當芒果花穗抽出約5-10公分時，即可製備餌料及飼料，餌料可用魚粉或易腐敗的魚肉，飼料用蒸熟的黃豆粉，兩種材料以4:1比例混合，飼養初期若麗蠅密度不高，可提高餌料的比例，飼養材料放在具防雨的容器內，擺放在地面或懸掛於枝條上，隨時保持餌料濕潤及補充，以利麗蠅持續繁衍；當全園花期結束或前中期的小花著果良好，即可結束麗蠅繁殖。

他進一步說明，芒果開花期間的氣候冷涼、乾燥，極適合白粉病、葉蟬及薊馬等病蟲害發生，故開花前應選用適當農藥將病蟲害密度降低，以避開花期因釋放授粉昆蟲而無法施藥的困窘，果粒形成後，再加強小黃薊馬之防治。

近幾年，芒果常遇寒流(低溫)或病蟲害等問題而導致農作物損失。因此，當開花時刻來臨，強化健壯的花穗營養管理及請「神」，病蟲害防治方面掌握監測、預防及治療三部曲，避免授粉期間過度使用化學藥劑，以穩定著果及果實品質。農友有任何相關栽培管理技術問題，可洽高雄區農業改良場。

ET快訊
麥拉倫600LT撞爛！天價維修費曝　專家搖頭：直接報廢吧
快訊／找到救難浮標、救生衣！　仍未尋獲落海官兵
失聯官兵妻淚崩！　「幫我帶他回來，我好想他」
快訊／桃機安檢塞爆！　行李「堆積如山」
台男在泰國「買兇少將」殺妻兒、律師！　泰警即刻救援逮人
半個中國被冰封！　廣東破40年紀錄「下探-2.4℃」
周曉涵寒流「穿超少」現蹤華西街！　旁邊阿伯包緊緊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投市圓環聖誕樹點燈　人氣卡通偶像波力熱舞小朋友嗨翻

海虎潛艦3官兵失蹤！小琉球南方找到救生衣　救難浮標也被尋獲

冷氣團催芒果早花到　高雄農改場籲農友多利用「金神」授粉

「玉山之美」國畫特展登場　42幅傑作宣導國土保育永續長存

尖石鄉後山新光部落「飄雪10分鐘」　童開心喊：下雪了！

砸40億活化中興新村！蔡英文偕蔡培慧視察　游顥批政策買票

被繼承人死亡前2年內贈與法定免徵遺產稅土地　免併計遺產總額

僅二所大學通過申請　中原大學榮獲歐盟「莫內計畫」補助

詐騙手法層出不窮！　移民署桃園站進入校園向外籍生宣導反詐

土城農會推動社區關懷　榮獲新北績優志工團體獎

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

大陸影帝張譯被拱跳《科目三》！　婉拒「場合不合適」網一片叫好

王少偉、許藍方同框：好朋友啦～　談小甜甜新戀情「不希望再婚」

南投市圓環聖誕樹點燈　人氣卡通偶像波力熱舞小朋友嗨翻

海虎潛艦3官兵失蹤！小琉球南方找到救生衣　救難浮標也被尋獲

冷氣團催芒果早花到　高雄農改場籲農友多利用「金神」授粉

「玉山之美」國畫特展登場　42幅傑作宣導國土保育永續長存

尖石鄉後山新光部落「飄雪10分鐘」　童開心喊：下雪了！

砸40億活化中興新村！蔡英文偕蔡培慧視察　游顥批政策買票

被繼承人死亡前2年內贈與法定免徵遺產稅土地　免併計遺產總額

僅二所大學通過申請　中原大學榮獲歐盟「莫內計畫」補助

詐騙手法層出不窮！　移民署桃園站進入校園向外籍生宣導反詐

土城農會推動社區關懷　榮獲新北績優志工團體獎

象鼻岩今起重新開放！區公所預告：明年免費坐船看「象鼻岩遺址」

台中婦10次面交被騙926萬　警埋伏逮車手...驚見「偽統神」

南投市圓環聖誕樹點燈　人氣卡通偶像波力熱舞小朋友嗨翻

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文全台語反擊：林北出生就開始講

蘋果新專利曝光　Mac有望搭載「螢幕下鏡頭」

誤信「膠原蛋白飲」！妹子遭色廚師掰腿狂摸　清醒崩潰提告

超狂男「咬死3m巨蟒」！他遭蟒蛇突襲猛咬　奮力反擊成功脫困

海虎潛艦3官兵失蹤！小琉球南方找到救生衣　救難浮標也被尋獲

小島秀夫談當年單飛開工作室　身邊人全看衰「我得證明他們錯了」

【廣編】中國信託金融園區耶誕平安鐘聲響！「NEXT LAB未來實驗室」戶外滑冰場免費入場

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

尖石後山新光部落飄雪10分鐘

蔡英文偕蔡培慧視察中興新村活化進度

被繼承人死亡前2年內　贈與免徵遺產稅土地

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

中原大學榮獲　歐盟「莫內計畫」補助

移民署桃園站進入校園　向外籍生宣導反詐

何博文前進石門拚搏　合體新北議員車隊掃街

即／高雄楠梓晚間大停電！中油宿舍、高大陷漆黑

台東公職退休金及薪津明年1/2及1/4發放

土城農會推動社區關懷　榮獲新北績優志工團體獎

可成科技捐贈裝備「挺消防」

南投縣長許淑華就職周年前夕談政績

競選新看版遭檢舉廣告不實姚正玉說嘟嘟好而已

全齡高風險安全網　新北表揚51位有功人員

更多熱門

相關新聞

冷天送醫多非遊民？醫曝室內1因素更危險

冷天送醫多非遊民？醫曝室內1因素更危險

寒流來，全台發生多起疑天冷不適送醫卻不治的消息。就有網友發現，本以為會看到多是遊民被送醫，或出門沒做好保暖工作的人，結果很多似乎都是在家，甚至睡夢中過世。事實上，胸腔暨重症專科醫師黃軒曾發文提醒，最好別讓室內外溫差過於懸殊，不然可能容易猝死家中。

明晨再一波低溫「1地體感溫度-2度」　下周又要變天！雨區擴全台

明晨再一波低溫「1地體感溫度-2度」　下周又要變天！雨區擴全台

冷氣團侵襲台南3人失去生命跡象送醫

冷氣團侵襲台南3人失去生命跡象送醫

冷到聖誕節　水氣攪局！跨年元旦天氣出爐「2地雨中倒數」

冷到聖誕節　水氣攪局！跨年元旦天氣出爐「2地雨中倒數」

今晚北部6°C　明體感溫度1°C

今晚北部6°C　明體感溫度1°C

關鍵字：

冷氣團高雄農改場芒果開花金神

讀者迴響

熱門新聞

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

阿本「那個人是我第一任男友」

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

「聖誕老人」送禮　孩子們前墜24樓亡

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

音樂人妻外遇摩天輪激戰　判賠60萬確定

7旬阿伯撞殺！22歲女師遭腦袋捲車底拖一路慘死

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面