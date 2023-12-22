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冷天送醫「多非遊民」他驚呆！醫曝室內1因素更危險：要人命

▲▼暖氣,寒流,葉片式,鹵素燈式,冷氣,大同3C。（圖／記者陳建宇攝）

▲有開暖氣要小心房內外溫差。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

寒流來，全台發生多起疑天冷不適送醫卻不治的消息。就有網友發現，本以為會看到多是遊民被送醫，或出門沒做好保暖工作的人，結果很多似乎都是在家，甚至睡夢中過世。事實上，胸腔暨重症專科醫師黃軒曾發文提醒，最好別讓室內外溫差過於懸殊，不然可能容易猝死家中。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「被冷死的很多都是在室內或被窩裡面？」看到很多人猝死的消息，他本以為都是在外面無家可歸，或是出門沒做好保暖工作的人，卻發現很多被送醫的是原本待在家的人，甚至可能只是在睡覺，「連在室內甚至蓋著被子都可能猝死，寒流好可怕。」

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事實上，胸腔暨重症專科醫師黃軒曾在粉專發文，《天冷了，也別讓房間一直發冷》，提醒提高房間溫度的注意事項，很多人一聽到房間冷、猝死案例增加，直覺就是提高房間溫度，可如果家中溫度經常保持在23°C 以上，可能容易使人身疲力乏、容易頭暈腦漲，因為「室內外溫差懸殊太大了」。

除非完全不出門，否則一旦外面的溫度低於18°C，一進一出，容易導致很大的溫差，而溫差很要人命的。他表示，溫差大於5°C以上開始，對人來說會越來越危險，「不只是『心臟的猝死』，連『腦血管阻塞疾病』，也是因為溫差大於5°C以上開始，越來越危險。尤其是那些之前好好健康沒有任何病史的人（<60歲的人，4倍風險會急性腦中風）。」

針對慢性疾病患者，他也分享英國研究指出的房間安全溫度，首先是「肺疾病患者」，「那些肺疾病患者，例如慢性阻塞性肺病，在21°C，至少9小時之下，他們的呼吸症狀不易發作。尤其是夜晚的房間內，能保持在至少『9小時在21°C』之下，更是較舒服的環境。」

再來是「心血管疾病者」，「心血管疾病者，房間內一直冷，身體血壓會升高，血液濃稠增加，促進猝死增加的機率。房間內，能『保持在18°C，更是較安全』的環境。」另外，嬰兒房在冬天最好保持在16-20°C左右；一般人的房間則維持在18-20°C左右，或房間內外溫差小於5°C。

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