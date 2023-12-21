今晚最凍北部6°C　明「體感溫度1°C」！下2波冷空氣襲台時間曝

▲寒流來襲，今晚明晨最冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日是寒流最強的時刻，今晚明晨最冷，新竹以北到宜花局部地區下探6度，明日體感溫度北部最低1度，另北部、宜蘭1500公尺以上高山有降雪機會，如拉拉山、太平山等，明日降雨區域減少，周六白天寒流減弱，但依然偏冷，周日又一波冷氣團南下，並影響至下周二，接著預計下周四又會有一波冷空氣。

中央氣象署預報員官欣平表示，今晚明晨最冷，北部、宜蘭8-9度，中部、花蓮10-11度，南部、台東12-13度，空曠地區再低1-3度，新竹以北到宜蘭局部地區只有6度。

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氣象署持續發布低溫特報，今、明(21日、22日)寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。今日至明日新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度左右或以下或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

▲今晚明晨各地寒冷。（圖／氣象署）

明日依然寒冷，白天北部12-14度，中南部、台東17-20度，降雨區域較今日縮減，只有基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有雨，桃園以北雲量較多。周六寒流減弱，但天氣依然較冷，且有南方雲系影響，各地降雨機率再增。

根據氣象署資料顯示，今明兩日體感溫度低，尤其北台灣體感溫度特別低，台北市今6-9度、明5-9度；新北市今明均5-9度；桃園市今3-7度、明2-7度；新竹縣市今2-6度、明1-7度；苗栗縣今3-7度、明2-11度。

周日再有一波大陸冷氣團南下，溫度又會下降，並影響至下周二，未來一周溫度都不會明顯回暖到30度，預計在下周四還有一波冷空氣，目前預測為東北季風強度，不過時間仍久，預報變動性很大。

今晚明晨水氣較多，北部、宜蘭1500公尺以上高山有機會降雪、結冰、結霜，如拉拉山、太平山等，陽明山、大屯山海拔較低，要碰運氣。明日至周六清晨則是中部以北2500公尺以上高山有結冰、結霜、下霧淞可能。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）