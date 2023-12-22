明晨再一波低溫「1地體感溫度-2度」　下周又要變天！雨區擴全台

記者李姿慧／台北報導

寒流影響到今天(22日)，明天溫度略回升，不過感受寒冷，氣象署表示，明晨北部、宜蘭、花蓮局部地區、金馬低溫將跌破10度，甚至下探6度，其中連江縣體感溫度-2至4度，新竹體感溫度約5到14度，今明兩天仍有降雪機率；緊接新一波冷氣團周日強襲，北台灣下探12度，下周四東北季風影響，全台變天降雨。

▲明天清晨仍有一波低溫，周日大陸冷氣團南下，預估要冷到聖誕節。（示意圖／記者林敬旻攝）

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中央氣象署預報員朱美霖表示，今天持續受寒流影響，今天清晨帶來最低氣溫，明天清晨還是有局部10度以下低溫，這波寒流影響到今天，明天清晨溫度略回升，但感受仍寒冷，明天清晨各地低溫包括北部、宜蘭、花蓮局部地區仍有10度以下低溫，金馬6到8度，氣象署今天會持續發布低溫特報，今夜到明晨北部、宜蘭、花蓮局部地區，以及金馬都有低於10度或6度低溫，整體降溫幅度各地約12到14度以下，感受寒冷。

周六白天後氣溫明顯回升，水氣增多，各地感受偏多雲到下雨，雖溫度略回升，但天氣沒有明顯轉晴。

未來一周天氣，朱美霖說明，未來一周除這波寒流外，下一波大陸冷氣團將在周日南下，下周一會影響台灣，這波冷氣團降溫沒有寒流明顯，但北台灣溫度起伏仍大，周六、周日氣溫略回升，受到冷氣團影響，周日平安夜、下周一聖誕節晚間到下周二清晨，仍是溫度偏低時期，北台灣降到12到14度，下周二到下周四回溫，下波略為降溫時間點則落在下周四，受東北季風影響，除降溫外，水氣也比較多。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

根據氣象署公布各縣市體感溫度預報，明天台北市和新北市9至16度、桃園市體感溫度6至14度、新竹縣和新竹市5至14度、金門縣1至10度、連江縣-2至4度。

高山降雪部分，朱美霖指出，今天清晨玉山觀測到霧淞，霧氣伴隨氣溫低於零度有結冰，其他高山有固態降水狀況，今天2500公尺以上高山，尤其是中部以北、東北部、東部高山可能有結冰、降雪機率；明天雖氣溫回升，但仍有水氣影響，3000公尺以上高山還是有結冰降雪機會。

未來一周降雨分布部分，朱美霖說明，周六水氣增多，迎風面降雨比較持續，北海岸、東北部和大台北山區甚至有局部大雨，北部、東半部、南台灣會有間歇短暫降雨；周日降雨轉迎風面為主，北台灣、東部降雨時間偏長，下周一到下周三水氣偏少，大多多雲到晴為主，僅有東部有零星降雨；下周四東北季風增強，南方雲系北移，整體水氣增多，北台灣氣溫略降，北部、東半部、南部有局部短暫陣雨，中部偏山區降雨多一些，平地零星降雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

周日平安夜水氣多，北台灣高山區也會有結冰現象，不過降雪機率沒有這波寒流機率高。

跨年天氣部分，朱美霖表示，下周四(28日)東北季風影響，將持續到29日至31日，跨年天氣將受東北季風影響，不過後面天氣預測變數仍大。