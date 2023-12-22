冷到聖誕節　水氣攪局！跨年元旦天氣出爐「2地雨中倒數」

▲寒流強襲，不少地區氣溫跌破10度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流強度今晨達到最巔峰，白天起逐漸減弱，不過今明(22日~23日)仍是最冷時間點，預估要下周一後北部溫度才會回升，未來10天水氣多，氣象專家賈新興表示，跨年和元旦期間，北部和東北角可能會有降雨，不過後期預測變化仍大，還待觀察。

今日平地最低溫出現在桃園茶改場6.7度，淡水也出現8.2度，新北市板橋8.2度，台北氣象站9.6度，花東縱谷區也出現10度以下的低溫。

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台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，今天和明天是最冷時間點，預估要25日過後，新竹以北、宜蘭等溫度才會回升。

未來10天，水氣相對多，特別宜蘭花蓮台東，賈新興表示，明天(23日)周六南方水氣移入，台中以南山區及高屏有局部短暫雨，北海岸至基隆、東北角及宜蘭亦有局部短暫雨。周日新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，南投、花蓮山區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一至下周二各地天氣穩定，下周三宜花東多雲，下周四南方水氣移入，各地有局部短暫雨。

▲歐洲模式預測台北站未來15天降雨和溫度趨勢。（圖／賈新興）

溫度部分，賈新興說明，下周一之前整天涼冷，下周二溫度開始回升，但高溫頂多22到24度。

賈新興表示，下周五(29日)北海岸至基隆、東北角及宜蘭有局部短暫雨，30日至31日北海岸至基隆、東北角及宜花有局部短暫雨，台東沿海及恆春半島亦有零星短暫雨。

至於跨年和元旦天氣，賈新興表示，大致來看，12月31日和元旦受東風影響，迎風面地區東北角和北部會有局部短暫雨，不過後期預測資料變化仍大，跨年和元旦天氣仍待觀察。

賈新興指出，1月10日至23日北部及東北部降雨仍偏多，中南部水氣也偏多，1月中旬相對偏暖。