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吸金22億未定讞　「三聯集團」董座涉反滲透、選罷法收押

記者黃翊婷／綜合報導

曾任三聯集團執行長的徐少東因涉嫌吸金22億元詐騙案，2021年被高雄地院依違反《銀行法》、洗錢罪判處有期徒刑13年，併科罰金1億元。然而，案件至今還未定讞，徐少東竟又捲入中資介選案，22日已被橋頭地檢署向法院聲押獲准。

徐少東被逮。（圖／翻攝自Facebook／徐少東）

▲徐少東涉吸金詐騙案還未定讞，又捲入中資介選案。（圖／翻攝自Facebook／徐少東）

徐少東為人海派，過去曾是竹聯幫捍衛隊的成員，後來成為三聯集團執行長，並將自己包裝成大老闆形象，還經常到處演講，沒想到卻被查出在2015年至2019年間，以招攬投資某行動通訊APP為名義，誆騙民眾先繳納10萬元保證金，之後每個月就能拿到2000元分潤，導致4000多人受騙，不法獲利金額高達22億元。

高雄地院在2021年12月24日審理此案，法官認為徐少東觸犯非法經營銀行業務罪、洗錢罪，分別判處有期徒刑12年、2年，合併應執行刑期為13年，併科罰金1億元，罰金部分得易服勞役。三聯集團不服提出上訴，但在今年5月被高雄高分院裁定駁回，全案仍未定讞。

根據《聯合新聞網》報導，吸金詐騙案還未落幕，徐少東竟又被爆出涉入中資介選案，2020年間與劉姓調查局人員合作，將國安情資提供給中方，橋頭地檢署依涉犯反滲透法、公職選罷法向法院聲押徐少東，並在22日獲得裁准。

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