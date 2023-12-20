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社會 社會焦點 保障人權

小王戀上人妻喊話「幫生個棒球隊」　綠帽夫怒討80萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄謝姓人夫今年4月上旬抓包倪姓妻子外遇劉姓男子，雙方不僅互稱老公、老婆，還傳送「鴛鴦浴」、「幫老公生個棒球隊」、「給我塞滿避孕藥」等曖昧訊息，推測兩人可能已經發生性行為，憤而決定提告求償80萬元。高雄地院法官審理後，判倪女與劉男應連帶賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲謝男認為妻子和劉男已經發生性行為。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

謝男在判決書中主張，劉男明知妻子是有夫之婦，仍展開追求，並在今年3月間透過通訊軟體Messenger、LINE傳送曖昧訊息，包含「你忙完，可以帶衣服給我嗎？沒內衣褲都沒得洗澡」、「不是不上去，是不想到時走漏風聲妳又難做人」、「鴛鴦浴」、「你最好把你的抽屜給我塞滿避孕藥」、「幫老公生個棒球隊」等等，兩人甚至會互稱老公、老婆，顯然關係不一般，可能已經發生性行為，他直到今年4月才知曉此事，因此決定對兩人提告求償80萬元。

劉男辯稱，和倪女是在2022年8、9月間認識，今年2月才知道對方已婚，兩人沒有發生過性行為，只是無話不談、什麼話及玩笑都可說的朋友，之所以會傳送上述那些訊息，是因為當時他受傷行動不便，需要仰賴別人照護，反而是謝男長期家暴妻兒，人格偏差，他們早已沒有夫妻之實，又何來遭人破壞婚姻生活圓滿幸福之說。

倪女也表示，上述對話確實是她與劉男互傳的，但兩人都是熟識後說話沒有禁忌的性格，況且那些證據是謝男今年3、4月間在娘家搶她手機取得的，當時母親也在場，謝男可能知道她的手機裡有資料，也可能知道她有婚外情，雙方談得不太愉快，才會發生搶手機衝突。

高雄地院法官認為，倪女雖然主張謝男搶奪手機，取證手法恐有違法疑慮，卻無法舉證證明此事，因此不採信這部分的說詞；而檢視倪、謝兩人的對話紀錄，雙方不僅使用老公、老婆互稱，還會傳送「好想妳」、「好愛妳」、「鴛鴦浴」等訊息，以及幫忙拿取換洗內衣褲、擔心走漏風聲使女方難做人等親密言詞，可見兩人確實存在男女交往之情，的確侵害到謝男的配偶身分法益，且情節重大。

法官接著表示，縱使劉男主張謝男涉及家暴、婚姻早已名存實亡，但假如夫妻感情生變或出現家暴狀況，應當遵循適當方式解決，在合法婚姻關係尚未解消前，並不影響配偶間互負的忠誠義務，自然也不能以此當成外遇的藉口，考量到3人的身分、地位、經濟能力等因素後，最終判倪女、劉男應連帶賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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