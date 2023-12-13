偷拍「熟女姐姐」性愛照　男友留言13字挨罰30萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄劉姓男子與A女是同居男女朋友關係，2021年8月間他趁著發生性行為時偷拍，事後還將照片上傳到網路上，並留言13個字，「早上來一砲，X滿滿給熟女姐姐」，結果被A女抓包，反遭告上法院。高雄地院法官審理後，判劉男應賠償A女30萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲劉男偷偷拍下與女友A的性愛過程，事後卻辯稱是自己和其他女性的性愛照。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

A女在判決書中主張，2021年8月30日她與劉男在家中發生性行為，對方卻在未經同意之下，偷偷用手機拍下性愛照片，事後再利用電腦登入社交平台X（推特），將照片公然發布出去，並留言「早上來一砲，X滿滿給熟女姐姐」，讓她身心受創，憤而決定提告求償50萬元。

劉男則辯稱，上傳的照片是他與不知名女性的性愛過程，與A女無關，而且拍攝照片當下有取得當事人同意，並非偷拍。

然而，高雄地院法官檢視劉男與A女的對話紀錄，發現當他被質問為何要偷拍並上傳至網路，竟回答「對不起，我知道了，我會出庭接受調查，一切都是我的不對」、「而且我從來沒有在網路上提及妳這個人，也沒有去毀損妳，我有拍照我承認」、「我真的承認是我不對」。

法官認為，該照片僅露出身體隱私部位，如果不是當事人，很難從照片所顯示的時間、地點、身體特徵等資訊發覺異狀，況且當A女提出質疑時，若真的不是，劉男大可否認、說明，而不是道歉、承認錯誤，考量到他受到質問的當下反應最為直接，還來不及思考太多利害關係，說詞應當較為可信，因此認定他確實涉及偷拍。

法官表示，劉男與A女當時是男女朋友關係，他卻利用A女的感情及信任，在發生性行為時偷拍，還將照片上傳到網路，對A女的身心造成嚴重影響，衡量雙方智識程度、工作情況、家庭經濟狀況、財產資力等因素後，最終判他應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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