聊天公告設「交過最可愛的」　夫抓包妻「愛的備忘錄」氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

高雄徐姓人妻被丈夫發現外遇王姓男子，兩人不僅互稱寶貝、傳送「愛你」等訊息，她甚至在手機備忘錄中詳細記錄王男的飲食習慣、喜好等事項，對方也把「妳是我交過最可愛的一個」對話設為聊天畫面公告，讓他大受打擊，憤而決定提告求償100萬元。雖然徐女聲稱夫妻倆已經分房1年以上，早就想要離婚，但她和王男皆坦承外遇，最終仍被高雄地院法官判處應賠償8萬元，全案仍可上訴。

▲人夫發現妻子的手機裡存有「愛的備忘錄」。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關。）

人夫在判決書中主張，王男明知徐女是有夫之婦，仍展開追求進而交往，直到某一天他偶然發現妻子的LINE出現可疑對話，這才知道被戴綠帽，王男將「妳是我交過最可愛的一個」訊息設為聊天畫面公告，妻子則在2022年7月至11月間向對方傳送裸照，兩人互稱寶貝，也會傳送「愛你」等曖昧訊息。

人夫接著表示，妻子還在手機備忘錄中詳細記錄王男的飲食習慣、喜好、藥物過敏、喜歡的餐廳等事項，並將對方設置於Instagram「我的最愛」欄位，兩人一同出遊還會拍攝親暱、十指緊扣的照片，有時甚至穿上清涼服裝視訊，種種行為顯然已經侵害到他的配偶身分法益，且情節重大，因此決定提告求償100萬元。

徐女辯稱，針對侵害配偶權一事她沒有異議，和王男並無發生性行為，「我沒有把自己婚姻關係處理好，聊天聊得很過分」，但她和丈夫因為嚴重爭執，已經分房1年以上，也與公婆發生多次爭吵，早就想要離婚了。而王男對於侵害配偶權一事也沒有異議，僅認為人夫求償金額過高。

高雄地院法官認為，徐女、王男皆不爭執侵害配偶權的部分，等同自認發生婚外情，縱使徐女抗辯夫妻關係本就不睦，但這並不能當成外遇的藉口，考量到3人的教育程度、身分、地位、經濟能力、年齡、受侵害程度等因素，最終判徐女、王男應連帶賠償人夫8萬元較為適當，全案仍可上訴。