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社會 社會焦點 保障人權

不爽19歲男霸凌女學生　15網友「私刑圍毆」全挨告

記者黃翊婷／綜合報導

高雄鳳山2021年間發生一起女學生遭霸凌事件，當時簡姓、方姓男子等人看到相關消息感到很氣憤，竟揪眾對施暴者之一的黃姓男子施以「私刑」，結果參與私刑的15人全都挨告，日前被高雄地院法官依在公共場所聚集3人以上下手實施強暴等罪，各別判處拘役40天至5個月不等的有期徒刑，皆可易科罰金，其中僅達成和解的8人獲得緩刑，全案仍可上訴。

▲▼少年,青少年,男學生,暴力,霸凌,性侵。（圖／CFP）

▲黃男霸凌女學生，反遭網友揪眾私刑圍毆。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

高雄鳳山2021年年初發生一起女學生遭霸凌事件，女學生遭甩巴掌、飲料淋頭，施暴者甚至將過程拍成影片並PO上網，引發社會議論。事後，9名涉案人皆被帶回警局調查，其中率先動手的黃姓男子（19歲）遭到網友肉搜，嚇得關閉臉書，跑到女友家避風頭，沒想到仍遭抓包行蹤，慘被圍毆到右手骨折。

不過，施以私刑的網友們也全數挨告，15人的年齡介於19歲至25歲之間。回顧事發經過，當時是由與黃男熟識的方男打電話約人出來，兩人騎車至墓園與受害少女的父親碰面，結果黃男剛道歉完歉，轉身就遭現場群眾持鐵棒、木棒圍毆，還遭威脅不准報警，最後則是被載到小港醫院丟包。

高雄地院法官日前審結，依在公共場所聚集3人以上下手實施強暴等罪，各別對15人判處拘役40天至5個月不等的有期徒刑，皆可易科罰金。另外，其中有8人事後與黃男達成和解，因而獲得緩刑的機會，但在緩刑期間必須接受保護管束、參加法治教育課程，還要向公益團體或機構提供義務勞務，全案仍可上訴。

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