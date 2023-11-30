免費遊大陸涉反滲透法2交保　檢察總長：天下沒有白吃的午餐

▲檢察總長邢泰釗南下橋頭地檢署，嘉勉檢方迅速偵辦反滲透法案件。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

橋頭地檢署日前傳訊鄭姓男子等22人到案並認定鄭姓、蔡姓領隊招攬國人赴陸免費接受招待，涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等案件，嫌疑重大，分別以15萬元、5萬元交保，檢察總長邢泰釗今（30）日親赴橋頭地檢嘉勉辦案團隊迅速破獲境外敵對勢力介入選舉案件，並呼籲「天下沒有白吃的午餐」，目前境外勢力正以前所未有的利益與方式，意圖影響國人，因此國人赴陸旅遊避免接受境外敵對勢力指示、委託或資助，以免觸法。

橋頭地檢署指出，鄭男為某協會成員，自今年起陸續與中國台辦人員聯繫並招攬團員，中國方面並向鄭傳達參與之團員應有特定政治傾向。鄭旋即透過社區網絡招攬團員，並率團分別於今年 年 5 月 7 日至 5 月 14日前往山東；於年 6 月 24 日至 7 月 2 日前往山西； 8 月 3 日至8 月 13 日前往內蒙古； 9 月 4 日至 9 月 18 日前往新疆；10 月 19 日至 10 月 28 日前往豫州接受中國官方之招待。

這些旅遊行程均由中國台辦人員協助進行安排，並由台辦機關全額資助餐飲、住宿、參訪行程等費用，並派員隨行。且這些行程中亦會穿插安排社區參訪及交流，台辦人員及統戰部人員均會到場並發言，向參與團員宣傳『兩岸和平』、『反台獨』、『兩岸一家親』、『支持九二共識』等言論，鄭也在場附和，台辦人員並藉機詢問參團人員之政治傾向，利用餐敘敬酒之機會宣傳『支持ＯＯ合』等總統副總統選舉相關內容，而鄭亦會回贈『兩岸一家親』之牌匾予台辦人員。」而上開團員中有數名現任及卸任里長。

最高檢察署表示，目前距選舉44天，接近選舉期間，中國大陸政府及組織邀請國人赴陸旅遊，其數量與型態前所未有，國人進入大陸地區應遵守臺灣法令，避免接受境外敵對勢力指示、委託或資助，以免觸法。尤其選舉期間，國人進入大陸地區接受免費招待，容易引起外界誤解。且依反滲透法規定，如受境外敵對勢力指示、委託或資助，從事選舉有關違法行為，最重可處5年以下有期徒刑。

最高檢察署籲請國人勇於檢舉，如因而查獲境外敵對勢力介入選舉，最高檢舉獎金新臺幣 2 千萬元。檢舉電話：0800-024099#4。