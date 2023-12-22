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街舞非年輕人專利　新竹「不老舞團」一鏡到底跳出魅力

記者劉人豪／新竹報導

新竹市政府今年推出「不老舞團暨嘻哈銀髮」影片，市長高虹安與竹市社區關懷據點的志工、長輩，以及4名青少年大跳街舞，藉著長輩與青少年互動看到不一樣的觀點，喚醒長輩內心靈魂，舞出魅力、跳出新態度，顛覆社會對「銀髮世界」的想像，同時更希望讓長輩舞出不一樣的自己，相信自己有無限的可能，不論什麼時刻自己都是在聚光燈下的主角，落實「老幼共好」精神。

高虹安表示，竹市的社區照顧關懷據點自民國92年成立以來，吸引社區長者們來此共學、共餐、共樂，成為長輩們生活中不可或缺的好去處，市府團隊為了發掘長輩更多的可能性，今年從竹市78處據點徵選長輩成立「不老舞團」。

▲▼ 最COOL的不老舞團！ 嘻哈銀髮巨星誕生 高市長攜手長輩大秀街舞 。（圖／翻攝自YouTube／新竹市政府）

▲最COOL的不老舞團！ 嘻哈銀髮巨星誕生。（圖／翻攝自YouTube／新竹市政府）

高虹安指出，「不老舞團」以「嘻哈銀髮」為主軸，由東香社區87歲王玉英、民富社區65歲楊志成及82歲馮忠美、海山社區80歲鄭明輝等4位長輩，再加上三民國中彭苡涵、磐石中學謝仁勳、成德中學林鈺軒、育賢國中何翊誠4位學生共同領銜主演，帶領市民朋友探索不一樣的據點及不同面貌的長輩，藉由影片共同舞出魅力，展現世代融和的城市。

社會處長黃佳婷表示，「不老舞團嘻哈銀髮」由110位長輩組成，這支影片是花了2個多月練習的成果，一開始長輩們看到新潮舞蹈及音樂後，從抗拒到接受、害怕到熟悉的過程中，也漸漸發現許多志工、長輩舞蹈的底子都非常好，學習能力也很強，在為期2天的拍攝，還可以配合導演一鏡到底的呈現，藉由影片增加長輩的自信心，讓他們知道「原來我也可以」。

▲▼ 最COOL的不老舞團！ 嘻哈銀髮巨星誕生 高市長攜手長輩大秀街舞 。（圖／翻攝自YouTube／新竹市政府）

▲社會處指出，主演的4位據點長輩都很開心。（圖／翻攝自YouTube／新竹市政府）

社會處表示，「不老舞團嘻哈銀髮」這支影片的構思，用港片復古場景來設計，結合竹市MIKI兒童街舞、歌手王水源作詞作曲，以「嘻哈銀髮」及「據點生活」為主要概念，結合饒舌、輕快的節奏，顛覆嘻哈、街舞是年輕人專利的刻板印象，歌手王水源為據點創作「據點之歌」，用說唱畫面帶入社區長輩每天生活日常，看到長輩不一樣的展現，並介紹竹市特色社區文化之旅，包含康樂社區輕便車及立功社區戰車公園，也帶到竹市著名城隍廟和舊城區風貌，結尾回到竹市府前州廳，由高市長與長輩一同活力演出，展現出竹市「老幼共好」重視長輩福利及世代融合的友善城市。

社會處指出，主演的4位據點長輩都很開心，表示這是他們第一次擔任主角，從開始的緊張害怕，到看到鏡頭就可以馬上進入狀況，雖然拍攝中身體很累，但是卻很享受拍攝的過程，因為和年輕團隊一起共事，感覺自己像是回到18歲，在拍攝前2個月的練習中，長輩們總是會說「年輕人的舞太難了」、「音樂又很快這樣會跟不上」、「可不可以把音樂改成慢一點的」、「還是讓年輕人去拍就好」，長輩們總覺得和青少年一起拍攝的話自己會被比下去，但後來的每一次的練習，在彼此間互相鼓勵及社區勉勵下，大家越練越起勁，社區也全員動起來和長輩一起練習。

社會處說，「不老舞團暨嘻哈銀髮」影片，不只建立了長輩的自信心，也讓長輩們了解到不要因為年紀增長而設限自己，更讓民眾透過影片，看到竹市美好的社區風景、歷史、文化之美。

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