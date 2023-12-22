學者：中國一邊喊打一邊喊和　經濟脅迫介選

▲上海洋山深水港。（圖／CFP）

文／中央社台北22日電

中國大陸昨天宣布中止ECFA部分石化產品關稅減讓，今天又宣布恢復台灣特定企業石斑魚進口，學者稱，這是中國的統戰手段，「一邊喊打，一邊喊和」，也是赤裸裸介選，呼籲台灣應做經濟調整。

中國大陸國務院關稅稅則委員會21日宣布中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）部分產品關稅減讓，涉及丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，明年元旦起實施。

中國大陸國台辦表明，兩岸雙方可在「九二共識」的基礎上，協商解決兩岸經貿關係各類問題。

今天大陸國台辦突然宣布恢復台灣特定企業石斑魚進口。

▼石斑魚。（圖／記者湯興漢攝）



中華亞太菁英交流協會今天舉辦「經濟和戰？貿易壁壘與中國對台介選」座談會。中華經濟研究院第一所研究員王國臣在會上表示，中國大陸在台灣總統大選前對丙烯等12個產品中止關稅減讓，是赤裸裸介選。

他表示，12項產品全屬石化業產品，共占台灣出口中國大陸18億美元，更值得注意的是，這些產品出口到中國大陸占出口全球的比例高達80%，以台灣整體對中國大陸出口依賴度來計算，大約是30%，因為這些產品很大程度上依賴中國大陸市場，中國對這些產品中止關稅減讓是經過「精心挑選」。

他表示，中國大陸對台灣的經濟制裁一定會造成傷害，但最重要避免長期痛苦，所以台灣應做經濟調整。

他又指，後續中國大陸對台灣的經濟制裁不會太大，因為兩岸貿易中有約90%是「中間財」，即是台灣出口到中國大陸加工生產，再賣到世界去，對「中間財」進行貿易限制會傷害到中國大陸本身的經濟。也因為這樣，中國大陸對台灣實施經濟制裁的產品，都是以大陸為最終市場，如石化產品及農漁產品。

對於大陸國台辦今天宣布恢復石斑魚進口，王國臣表示，中國大陸統戰是兩手策略，「一邊喊打，一邊喊和」，尤其是中國國家主席習近平治下，一邊要經濟發展，一邊要經濟安全，對台商要不要投資中國大陸造成困惑，外資也看不懂而撤資。

國立陽明交通大學人文科學中心教授邱奕宏表示，國台辦表示兩岸可在「九二共識」的基礎上協商解決經貿問題，明顯是經濟脅迫。

他認為，很多歐美國家都受到中國大陸的經濟脅迫，台灣可以跟這些國家建立一個跨國預警通報機制，在這合作基礎上共同向世界貿易組織（WTO）提訴。

他表示，中國大陸對台灣的經濟脅迫效果，取決於不同產業，如石化產業有80%出口是依賴中國市場，影響可能會較嚴重。如果中止「中間財」的關稅減讓，而這些產品在中國市場難有其他替代，最終也是由中國民眾買單。

邱奕宏認為，中國大陸想透過影響台灣不同產業，來影響不同界別的投票行為，所以才出現昨天中止ECFA石化產品關稅減讓，今天又宣布恢復石斑魚進口。台灣絕大部份工商團體都支持兩岸經貿，因符合他們的利益，但是否符合整體國民經濟發展利益呢？可以大家討論。

他表示，中國大陸不太可能完全中斷ECFA，因為大陸想借用ECFA來對台灣達到統戰目的，「如果中斷便更符合台灣的經濟安全，提升產業競爭力、投資海外或到其他國家布局。」

國立台北教育大學助理教授吳峻鋕表示，大選之後兩岸也應繼續加強彼此了解，為兩岸人民的福祉解決經濟問題。