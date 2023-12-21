　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸宣布續行ECFA協定稅率　但不含中止減讓的部分貨物

▲▼ 上海,外高橋碼頭,碼頭,貨櫃,集裝箱。（圖／視覺中國）

▲上海外高橋碼頭。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院21日公布關稅調整方案，內容中提到，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）已完成降稅，繼續實施協定稅率，但國務院關稅稅則委員會關於中止ECFA部分產品關稅減讓的公告中所涉及的貨物除外。

方案中提到，根據與有關國家或者地區已簽署並生效的自由貿易協定和優惠貿易安排，對20 個協定項下、原產於30個國家或者地區的部分進口貨物實施協定稅率。

方案中指出，按照與紐西蘭、秘魯、哥斯大黎加、瑞士、冰島、南韓、澳洲、巴基斯坦、模里西斯和柬埔寨的自由貿易協定和區域全面經濟夥伴協定（RCEP）進一步降稅。

▼大陸暫停12項產品的關稅減讓。（圖／記者蔡儀潔製圖）

▲▼ ECFA,經濟合作架構協議,12項被中止產品 。（圖／記者蔡儀潔製圖）

方案中提到，與東盟、智利、新加坡、喬治雅的自由貿易協定，與尼加拉瓜的自由貿易協定早期收穫，以及與香港、澳門的關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）等已完成降稅，繼續實施協定稅率。

方案中還指出，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）已完成降稅，繼續實施協定稅率。不過，方案中也強調，國務院關稅稅則委員會關於中止ECFA部分產品關稅減讓的公告中所涉及的貨物除外。

大陸國務院關稅稅則委員會21日宣布，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，因此決定中止ECFA部分產品關稅減讓。

根據陸方的公告，被中止關稅減讓的12項產品為丙烯、1,3-丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。

ET快訊
寒流發威睡覺包緊緊？　專家曝「8大好處」：再冷都該裸睡
宋晉賢「暴瘦17公斤」！　改行開Uber月入8萬
台人愛把「這3字」掛嘴邊！　一票爆共鳴
雪山主峰下冰霰！超美畫面曝光
北市虐殺貓慘案！驚見5具貓屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

私生子已上小學！男子婚內出軌「12年」　還轉移千萬資產

陸宣布續行ECFA協定稅率　但不含中止減讓的部分貨物

陸對ECFA出手目的為何？　張五岳提3點：有政治互信才有讓利

重申「兩岸互不隸屬」　國台辦：賴清德挑釁言論十分危險

25歲女控告父母不出留學費！求分房產　父嘆：已幫她還債222萬元

陸報復制裁「鋼鐵」列下一波名單？　高孔廉：台灣產業會痛

吞下一顆草莓！36周孕婦「當場噴血1000ml」…險母子雙亡

黑龍江礦難致12死13傷　礦場今年已多次違規遭罰

上海微電子成功研製28奈米光刻機？　消息曝光後「28奈米」被刪文

廣西疑有人販售「老虎腿骨」！2公分售444元　警方：核查中

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

私生子已上小學！男子婚內出軌「12年」　還轉移千萬資產

陸宣布續行ECFA協定稅率　但不含中止減讓的部分貨物

陸對ECFA出手目的為何？　張五岳提3點：有政治互信才有讓利

重申「兩岸互不隸屬」　國台辦：賴清德挑釁言論十分危險

25歲女控告父母不出留學費！求分房產　父嘆：已幫她還債222萬元

陸報復制裁「鋼鐵」列下一波名單？　高孔廉：台灣產業會痛

吞下一顆草莓！36周孕婦「當場噴血1000ml」…險母子雙亡

黑龍江礦難致12死13傷　礦場今年已多次違規遭罰

上海微電子成功研製28奈米光刻機？　消息曝光後「28奈米」被刪文

廣西疑有人販售「老虎腿骨」！2公分售444元　警方：核查中

台北戰神歡慶聖誕　推出環保球衣、女神應援毛巾

桃市府2024識詐形象月曆首亮相　李多慧加入「桃園打詐隊」

新店碧潭堰重現生機！「毛蟹洄游」現蹤　35種魚蝦蟹類現身河道

無雷／《水行俠 失落王國》開出DC今年最佳票房！　安柏赫德戲份超關鍵

低溫來襲「凍」末條！3招讓保暖家電效果更佳

蔡銘軒批家族佔國有地「還施壓超貸」　馬文君競辦：將提告！

重返樂天沒當球員　洪聖欽轉教練：不一樣的挑戰

不放棄！黃金獵犬地震後「遭泥漿掩埋30小時」　救出瞬間淚眼汪汪

小吃店老闆被詐千萬！　彰化選前掃蕩槍賭詐毒...10天逮396人

社區支持活絡藝術氣氛！三義木雕師「噪音+粉塵」遭控擾鄰挨罰

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

大陸熱門新聞

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

快訊／陸宣布：中止ECFA部分產品關稅減讓

前員工「隱藏式警告」勸快跑！菜鳥OL尷尬爆

陸中止12項ECFA產品關稅減讓！一表看首波名單

習近平順手摸甘蔗　農田成打卡聖地

剛花4億買大樓！28歲網紅認了每月撒2億薪水

陸氣溫0度線跨過長江抵華南 煙台海邊出現「冷流雪」如置身南極

吃完就上路？老闆驚覺外送備註像「遺言」

31歲人妻殺夫藏屍冰櫃15個月！2人生前恩愛照曝

陸報復制裁「鋼鐵」列下一波名單？

超正女師西進轉行當空姐！3年後甜嫁廈航機師

吞下一顆草莓！36周孕婦噴血1000ml險母子雙亡

芭蕾舞團跳完《天鵝湖》　改跳科目三謝幕

運將載到醉女…她一下車秒付73萬車資

更多熱門

相關新聞

陸對ECFA出手目的為何？學者：有互信才有讓利

陸對ECFA出手目的為何？學者：有互信才有讓利

大陸今（21）日宣布將中止ECFA部分石化產品關稅減讓，共有12項產品受影響。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析道，大陸此舉主要想凸顯3個目的，分別是強調政治互信才有單邊的讓利、措施留有餘地及強調融合發展。

已預判陸中止ECFA損害尚可控　政府高層：選前還會拿農漁產品開刀

已預判陸中止ECFA損害尚可控　政府高層：選前還會拿農漁產品開刀

ECFA關稅減讓被砍　陸委會：4月就有研判

ECFA關稅減讓被砍　陸委會：4月就有研判

陸中止12項產品關稅優惠　王美花：對經濟脅迫感到非常遺憾

陸中止12項產品關稅優惠　王美花：對經濟脅迫感到非常遺憾

ECFA關稅減讓遭砍　陸委會：停止政治操作

ECFA關稅減讓遭砍　陸委會：停止政治操作

關鍵字：

ECFA海峽兩岸經濟合作框架協議

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

韓網熱門／《D社》元旦情侶劇透

職棒球員被控「全飛機等他一家」！陳子豪妻怒反擊

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面