趙少康要蕭美琴放心！　「國民黨執政會繼續請妳為外交打拚」

記者皮心瑀／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康22日在第16任副總統政見發表會第三輪發言時表示，民進黨的兩個神主牌是台獨跟反核，但這都是與世界背道而行的，而民進黨副總統候選人蕭美琴在這邊說當選後要做什麼，但綠營已經執政8年了，為什麼不早做？蕭美琴還說自己會回台參選，是擔心以後無法再做外交工作，「放心，我們執政繼續請妳為外交打拚」。

▲副總統政見發表會，由左至右蕭美琴、趙少康、吳欣盈。（圖／中選會提供）

趙少康說，民眾黨副總統候選人吳欣盈拋出主權基金，事實上馬英九當總統他就建議過，馬也很重視，但後來有各種阻力，「我再強調，國民黨反共保台從沒動搖過」，至於蕭美琴說要做這個做那個，那你們執政8年早可以做，為什麼不做？就像巴士量表，國民黨總統候選人侯友宜提了就來做，民進黨早可以便民，卻要別人提了才做，這很奇怪。

趙少康提到，民進黨有兩個神主牌，台獨、反核。但是，美國總統拜登早說不接受台獨，民進黨還是繼續，蕭美琴可以告訴大家有誰支持台獨嗎？民進黨做的事都跟世界潮流反向而行，核電也是，他以前也是反核，核安全當然重要，但發現全球暖化更糟。

趙少康表示，自己身邊很多人都肺腺癌有關，都跟空氣汙有關，民進黨2025能源政策是徹底失敗的，台電、中油去年都賠5千億，，遮些都是民脂民膏，拿來做什麼不好，就為了你們的理念，讓台灣陷入危機，錯誤的政策比貪汙還可怕，這就是最好的證據。COP28各國都認為2050年核能設施要是現在的三倍，民進黨為什麼要跟世界過不去？跟台灣人民過不去？

至於蕭美琴提到的海鯤號，趙少康回應，海鯤號花了530億，大家支持國艦國造，但總要價錢合理，2019年南韓大宇造船公司以德國1400噸的Type-209潛艦為構型，賣了3艘給印尼，每艘台幣110億，日本最大型潛艦雷鯨號，台幣150億，而台灣花這麼多錢，連水下絕氣推進系統都沒有，該花的錢要花，但不是浪費。美國要賣4架MQ9無人機，葉門把美國一架在以色列的打下來，說造價3千萬美金，台灣卻要用1億5千萬美金買，台灣需要武器，但不該做冤大頭。

趙少康也說，民進黨還有綠能蟑螂，貪腐成了綠營的DNA，大官吃香喝辣，一般人現在買雞排90、100，以前35，買珍奶現在要50到100，以前只要25、35，說經濟成長多少，但人民痛苦指數越來越多，年輕人沒有機會，只有民進黨發大財。

趙少康表示，蕭美琴說國民黨要開放服貿，這是錯誤的，侯友宜強調說ECFA不能停，貨貿優先，服貿要保障台灣服務業，若有影響到的不能進來，賴清德就亂講說會有5千萬大陸人來，這是在說什麼？直航那時候也說不行，會有「木馬屠城」結果呢？民進黨就每天講那些嚇人話。

趙少康指出，中國說終止石化產品，民進黨說要到WTO申訴，但當時鳳梨、釋迦、石斑魚申訴了嗎？結果呢？台灣是外貿導向的經濟，美牛吃了，萊豬吃了，到底要怎麼樣才能參加CPTPP、RCEP。

趙少康說，和平若靠民進黨，台灣真的就沒有和平，台灣要和平外資才會來，要鬆綁開放，成為區域金融中心，上市櫃公司要配股給員工，勞退基金要讓專業經理人來操盤，大學要教怎麼投資理財，要訓練跨國人才。蕭美琴工作認真，美國也肯定她，蕭說自己會回台參選，是擔心以後無法再做外交工作，「放心，我們執政繼續請妳為外交打拚，外交不分黨派」，至於吳欣盈提的東西，國民黨執政後也會重用。

趙少康表示，說副總統政見發表會，但就其實是總統的政見，他準備了很多，以後有機會再給大家知道侯友宜的政見非常多。