柯文哲農地爭議收入捐了　農舍共計107.5萬、停車場26.9萬元

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲火速處理自家新竹市農業用地爭議，22日開挖刨除水泥，並宣布農舍及停車場租金收入將捐出，稍早錢已全數捐給新竹市政府社會處，農舍部分捐出收入共計1,075,000元，停車場部分捐出合計269,160元。

柯文哲陣營表示，有關新竹農地持分處理，租金收入已全數捐給新竹市政府社會處，農舍部分因九鼎建設租約自2009年起(2007-2009為前地主所出租），柯家每月租金收益6250元，收入共計1,075,000元，均依法申報所得稅。至於停車場部分租期自2020年8月20日起至2023年12月合約中止，柯家半年收益40375元（每月約6729元），合計269,160元，補稅金額加計利息約為3萬多元，將儘速繳納。

柯文哲因被爆出持有新竹市一筆農牧用地鋪設柏油，且違規租給遊覽車業者多年，引來對手攻擊。為此，柯文哲先是淨空遊覽車，更安排大型機具進駐，22日正式開工刨除。

面對批評，柯文哲解釋，該土地是2008年新竹市4位醫師、包括台大的學長找上他的父親合買，但柯父覺得自己不是醫生，因此改請他出資，所以持分5分之1，但當年買下時就有鋪上水泥，但他不會賴皮，將該處回歸農地使用。