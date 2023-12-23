快訊／稱侯友宜唯一老大！趙少康嗆綠只搞恨中　批王美花一蹋糊塗

▲侯友宜凱道造勢晚會，副總統候選人趙少康致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨選前唯一一場於凱道舉行的造勢「台灣平安 人民侯康」造勢大會，於今（23）晚登場，由國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康及國民黨主席朱立倫攜手大進場。趙少康致詞時表示，「侯友宜是我的老大跟老闆！是我心目中的掃黑英雄！也會是中華民國最好的總統！」更批民進黨部會首長一蹋糊塗，「王美花！立委問她問題都一問三不知，她哪能處理經濟，現在的外交部長還是吳釗燮，唉！高下立判啦！」

趙少康表示，今晚天氣很不好，看到大家在這裡忍受風雨及寒冷，向大家致謝，本來主辦單位安排要跟朱立倫還有侯友宜一列走進來，但凱道人太多，自己只好躲在侯友宜後面，手都快被抓斷，感覺到大家手很冰，但其實很炙熱，這都代表人心思變，期待政黨輪替。

▲侯友宜凱道造勢晚會，滿場支持者冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝）

演說途中趙少康也為日前落水失蹤三位海虎潛艦官兵祈禱，希望他們能平安獲救。接下來趙少康提到，古人說馬上得天下，但不能馬上治天下，民進黨很會選舉，但不能靠選舉治天下，所以把台灣搞得一蹋糊塗，他們的能源外交國防，沒有一個是好的政策，所以「民進黨要下台！」

趙少康說，治國要以人才為本，最近他在思考到底哪些人來當部會首長？經濟很重要！侯友宜宣布要成立經濟內閣，過去都有李國鼎、蕭萬長，結果民進黨是誰？王美花！立委問她問題都一問三不知，她哪能處理經濟，現在的外交部長還是吳釗燮，唉！高下立判啦！民進黨沒治國團隊，讓國民黨來啦！

趙少康強調，每次一到選舉，民進黨就搞「恨中」這套，狗改不了吃屎，老狗玩不出新把戲，只會抹紅、抹紅、再抹紅。趙說，他在台灣出生、孩子也是台灣出生，台灣是很溫暖歡迎外來人來的島嶼，我們見面時只會問你吃飽了嗎？因為經濟最重要，外銷連十幾黑，民進黨還敢說經濟好，很多人薪資趕不上物價，明天就是平安夜，今天要以包容的心來面對，雖然選舉但不是敵人，大家都是中華民國的國民，我們都是台灣人！要誓死捍衛中華民國！後天是行憲紀念日，侯友宜有很多政見，行憲紀念日要放假，「我記得我年輕時都還能去跳舞，現在沒辦法休息要怎麼去歡樂啦？我們要讓年輕人通宵達旦的好好玩。」