憂柯文哲農地無法回復　農業博士譴責：政治人物沒良知不應該

▲柯文哲持分農地今天上午開挖。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

記者呂晏慈／台南報導

民眾黨總統候選人柯文哲持分農地遭爆違法闢建為收費停車場，今（22）上午開挖刨除水泥，挖到疑似磚頭、水泥、鋼筋等事業廢棄物，引發討論。對此，明道大學前校長、農業博士陳世雄指出，這種破壞農地的作法不可原諒，若其中有PAHs等致癌物質，對農地的破壞是無法回復的，「我覺得一個政治人物如果連這一點良知都沒有的話，確實很不應該」。

陳世雄今天表示，「這一次柯文哲主席在新竹的農地破壞污染的作法，我想很不可原諒」，柯文哲本身是一個醫生，應該知道柏油裡有很多致癌物質，特別是像PAHs這種化合物是致癌的，這種東西如果到農地上面去，會污染水源、作物，最重要是這種農地的破壞是沒辦法再回復的。

陳世雄說明常見的傾倒事業廢棄物手法說，這些人首先把最好的、寶貴的表土的土壤把它賣掉，賺了一筆錢，這是第一筆錢；接下來又讓這些違法公司傾倒廢土廢棄物，這是賺二筆錢，外界不知道這廢棄物裡頭有什麼成分，會不會造成永久危害；第三個是把它鋪上柏油，然後拿去闢成停車場、收取租金，這是第三筆錢；最糟糕的是，等到最後要變更地目，把土地變成建物，賺第四筆錢。

陳世雄感慨，所以這樣的作法對農地的永續利用、對國土的保育是一個最糟糕的做法，外界都應該加以譴責；一個政治人物如果連這一點良知都沒有的話，確實很不應該。

陳世雄強調，「土地不是你所有的，土地是後代所有的，你現在拿到這塊土地只是暫時保管者，你應該善盡保管者的責任，把它照顧到最好，讓我們的下一代到地球上來的時候，有乾淨的空氣可以呼吸、乾淨的水可以用、還有健康的土壤可以生產他們需要的食物」。

農業部代理部長陳駿季昨天受訪時也說明，土地鋪了水泥，不是挖起來後就又可以種植，因為土壤是會呼吸的，鋪上水泥後對土壤的品質會有影響。他解釋，曾被不當利用的土地，土壤本身的品質就衰弱了，要恢復重新種植，就必須投入金錢、時間，才能恢復生產力。