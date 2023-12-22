快訊／賴清德：面對貪污不法　民進黨選擇正派、硬派、清流

▲賴清德今天中午回到台南市造勢。（圖／競選總部提供）

記者呂晏慈／台南報導

民進黨總統候選人賴清德今（22）中午前往台南市，出席「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，他致詞時談及，在野黨用抹黑、扭曲的手段，刻意攻擊台南，這對台南鄉親非常不公平，「面對任何貪污不法，民進黨只有一個選擇，就是選擇正派、硬派、清流」，未來他擔任總統，會用最高標準來面對弊案，讓黑、金、槍、毒、詐，無所遁形、沒有容身之地。

賴清德今天中午出席台南場拼字活動，超過2千位的台南鄉親一起拼出了「對」字，包括台南市長黃偉哲、拚連任的立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇、民進黨不分區立委候選人劉柏君、陳右欣等政要與會。

賴清德介紹，今天站在他身邊的人，是台灣第一位得到中華民國棒球協會認證的女性裁判員，也是首位在台灣全國性賽事執法的女性主審劉柏君，因為有柏君的努力，才讓台灣成為一個更加勇敢、更加平等的社會。他認為，選舉就像棒球比賽，唯有團結一致，才能帶給人民快樂、帶來國家希望與願景。

賴清德也提出「均衡台灣國家建設計劃」，未來他會在大南方科技S廊帶計劃下，支持台南成為聞名全球的「文化首都，科技新城」，首先是要讓台南成為世界的「科技新城」，從台南科學園區往南，串起南科高雄園區、橋頭科學園區、楠梓、仁武產業園區，再加上南高雄亞灣區5G AIoT創意園區、屏東科技園區，台積電2奈米製程預定進駐楠梓園區，中油推動循環經濟及創新材料園區，再結合台南市沙崙智慧綠能園區、高雄市亞灣2.0計畫，以及碳權交易所在高雄石化鋼鐵低碳轉型。

賴清德指出，他也要持續推動台南科學園區擴建，在大南方科技S廊帶計劃推動下，2026年將完成南科三期擴建工程，預估創造年產值約392億元，並提供4900個就業機會，將為大南科地區注入新成長動能，未來將引進半導體、智慧機械、智慧生醫等產業，鞏固台南科技重鎮地位。

賴清德說，也要在沙崙智慧綠能科學城推動資安暨智慧科技研發專區，未來要吸引中央研究院南部院區落腳，積極招商引資，發展成台灣重要的智慧應用、綠能科技研發基地，「只要台南發展有需要，我一定會全心全力、站在第一線，跟六位立委共同解決問題。我將支持台南發展為台灣的『科技新城』，帶領台灣繼續繁榮、繼續壯大」。

第二，是要打造台南成為世界的「文化首都」，賴清德表示，明年將迎來台南建城400週年，台灣燈會在台南、經濟部台灣設計展在台南、文化部台灣文博會也在台南，同時，他也會支持交通改善，包括台南捷運藍線和綠線優先推動，以及台南鐵路地下化至永康，立體化到新市與善化，還有西濱快速公路延伸到台86線、台86線延伸到內門，完成大台南地區四橫三縱高快速道路網最後一塊拼圖。

最後，賴清德表示，他還會支持醫療升級，未來將全力支持成大沙崙醫院擴建，提升大台南地區兒少醫療量能，也擴展成生醫園區，成為南台灣醫學重鎮，此外，也確保不會缺水，將全力支持曾文南化聯通管工程、台南海水淡化計畫，以及永康再生水、安平再生水、仁德再生水等各項再生水工程，滿足台南產業再進步的用水需求。