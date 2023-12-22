全捐了！柯文哲被爆農地爭議　違規收租120萬全捐竹市社會局

▲民眾黨不分區立委候選人黃珊珊、周榆修召開「居住政策」記者會。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲爆出農地違規出租做停車場使用，引發對手陣營抨擊。民眾黨不分區立委候選人黃珊珊、周榆修22日召開居住政策記者會，針對柯的相關爭議，黃說，農舍自2009年起迄今收租105萬，遊覽車停車場從2020年開始租金，大概19.8萬，總共是120萬元，柯文哲會捐給新竹市政府社會局。

黃珊珊22日記者會說明清楚整件事的來龍去脈，強調有花時間去跟地主確認，從空照圖可以看到，2006年10月之前是農地、2007年9月已經劃設停車格，都是在買入之前。接著2008年7月合資購入、9月辦理過戶，但原來的地主其實與九鼎建設在2008年購入前就有合約，因此農舍就租給建設公司，一年一約，從2009年開始柯家每個月可以分到6250元租金。

黃珊珊指出，一直到2020年8月，遊覽車業者找地主代表提出想承租做停車場，當時合約約定每半年收4萬375元、等於每月6729元，到現在中止合約，從2009年租農舍每月6250元加上2020年8月租停車場每月租金6729元，每月收益大概是1萬2979元。

黃珊珊計算，農舍2009年開始至今收租105萬元，遊覽車停車場從2020年開始租用，大概收益19.8萬，總共是120萬，「柯主席會捐給新竹市政府社會局」。

另外，黃珊珊也說，今天入場刨除後，會依法完成恢復農用過程，另外也會委託專業律師，處理後續土地處分給其他地主或其他相關手續，取得的差價也會捐給新竹市政府社會局。

至於近來的柯文哲爆發農地爭議，被質疑違背居住正義，今天卻仍召開居住政策記者會，時間點是否太敏感？黃珊珊說，居住正義是柯文哲從政後大力推動的政策，2016年蔡英文參選總統時，也被質疑名下有很多土地，當時柯文哲已經當選市長，也出來告訴大家說一定是家族買的、不是蔡英文買的，幫她緩頰。

黃珊珊表示，2015年就告訴大家，他爸爸希望他回新竹去當醫生，這件事從來沒有隱晦或避諱過，但這事情既然有這種可能違規使用的狀況，就不是柯文哲主席所樂見的，「我們沒有必要炒作土地，也沒有炒作任何土地的動機，這是一個家族他們長輩在有土斯有財，台灣傳統觀念情況下所處理的」。

周榆修補充，柯文哲主席的農地爭議，從揭露到今天為止第6、第7天，各位去看賴清德副總統，從2023年9月6號一直到前天才宣布要公益信託，「由此可看出來，柯主席面對外界關注的爭議，向來是面對問題解決問題，也不因為要開居住正義就跳過不開，這不是更奇怪嗎？」