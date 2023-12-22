民眾黨內鬨！謝立功開嗆沒達KPI辭不分區　黃珊珊：大家應該萬眾一心

▲民眾黨總統候選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前秘書長謝立功日前表態，若民眾黨總統候選人柯文哲的得票數沒有達到第2名，或是不分區立委席次沒有達到8席以上，身兼柯文哲競選總幹事、不分區第一位的黃珊珊應主動請辭不分區立委。對此，黃珊珊22日說，黨內多元意見是很正常的事情，這場選舉每個人都求好心切，「我們的KPI應該是取得勝選，沒人會把KPI訂在第二」。

黃珊珊說，黨內多元意見是很正常的事情，這場選舉每個人都求好心切，「全黨現在應該都是上下一心，尤其是2場造勢大會後，所有支持者都沉默地站出來了，大家應該要萬眾一心」。

「我們的KPI應該是取得勝選，沒人會把KPI訂在第二。」黃珊珊說，最重要的是，全黨同志都要全力衝刺，不是個人去留問題，這是重要的選舉，是以勝選為目標。

而謝立功則透過文字回應，民眾黨是台灣的新希望，是國家政治資產，不能用過去藍綠那一套官大學問大標準，有許多人想幫柯文哲不得其門而入，黃珊珊知道嗎？經國先生要求為官者必須了解民間隱痛疾苦，黃珊珊知道嗎？自己如果沒有示範性，能帶動團隊士氣嗎？

謝立功直言，把自己排不分區第一名是缺乏政治智慧的表現，藍綠兩黨當年為激勵士氣，那些重量級人物都排在安全名單邊緣，柯主席說過個人的利益不能超過黨的利益，不能超過國家與人民的利益，這些話忘了嗎？

謝立功說，民眾需要的是一個負責任的政黨、一個負責任的領導人，六成以上民眾不滿民進黨，希望下架民進黨，如果黃珊珊展現決心願意未達KPI辭立委，對柯文哲選情必定有加分效果，又可以贏得總統大選，難道妳不願意承擔嗎？