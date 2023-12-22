曬賴清德與鄉親萬里老家合照　林俊憲：他總是喜歡帶身邊人來

▲賴清德、林俊憲、台南鄉親在萬里老家合照。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統候選人賴清德針對萬里老家違建爭議，日前在政見發表會上稱要交付公益信託當礦工紀念館。對此，民進黨立委林俊憲21日在臉書發出他與賴清德及一群台南鄉親合照，他認為，賴清德把自己的老家捐出做公益信託是件好事，能讓更多人可以真正認識他，就如同他總是喜歡帶身邊的人來一樣，期望這裡以後就像這張照片一樣熱鬧，讓大家能夠永遠記得台灣礦工們的故事。

林俊憲21日晚間在臉書發文貼出一張照片，他指出，這張照片是多年前，賴清德和他與一群台南鄉親的合照，背景就是賴的老家，賴清德很喜歡邀請身邊的人到老家看一看。

林俊憲表示，賴清德老家的位置十分偏僻，附近也沒什麼著名景點，從台北過去待一會再折返，可能一個下午就耗費掉了，但他就是想邀請大家去，在這間簡陋的小屋坐一坐、聽他說成長過程中的故事，然後你就會真正了解賴清德這個人，這應該就是他的用意。

林俊憲指出，這間房子已經沒人住，但賴清德總是盡量抽空回來，除了懷念外，有時候是為了在這裡靜下心來思考事情，因為不忘本的人，永遠清楚自己從何而來、要往何處，才不會在追求理想的路上迷失，也才有強大的堅持與毅力，領導眾人走對的路。

林俊憲認為，賴清德把自己的老家捐出做公益信託是件好事，能讓更多人可以真正認識他，就如同他總是喜歡帶身邊的人來一樣，期望這裡以後就像這張照片一樣熱鬧，讓大家能夠永遠記得台灣礦工們的故事。