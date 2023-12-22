TVBS民調／賴蕭配政見會後掉到33%　侯康配緊追差1個百分點　

▲2024總統電視政見會。（圖／中選會）

記者皮心瑀／台北報導

首次總統政見發表會落幕後，TVBS公布2024大選最新民調，民進黨賴蕭配33%，較上次調查下滑3個百分點；國民黨侯康配維持32%；民眾黨柯盈配來到24%，回升2個百分點，但仍墊底，而侯康配跟賴蕭配僅差距1個百分點。

TVBS民調中心針對 2024 年總統大選支持度的最新調查結果顯示，賴蕭配33%、侯康配32%、柯盈配 24%、 11%選民表示未決定。

▲TVBS民調。（圖／TVBS提供）

進一步交叉分析發現，變化較多的為20-29歲年輕選民支持柯盈配的比例回升7個百分點，至56%，而支持賴蕭配的比例則減少5個百分點，降至24%，侯康配略增至13%；30-39 歲選民支持柯盈配的比例也增加4個百分點，至48%，賴蕭配則減少4個百分點，至27%，侯康配略增至18%；50-59歲支持賴蕭配比例也呈現下滑，減少7個百分點，降至29%，侯康配則增加7個百分點，至51%，柯盈配則僅12%。

地區方面，北北基地區支持賴蕭配、侯康配的比例皆下滑6個百分點，柯盈配則回升7個百分點；桃竹苗地區支持侯康配比例增加8個百分點，柯盈配下滑至26%，賴蕭配也下滑至25%；而高屏澎地區支持賴蕭配比例也呈現下滑，減少6個百分點，至 48%，侯康配則上升7個百分點，至27%，柯盈配略增至17%。

至於政黨傾向，中立選民對於賴蕭配的支持度下滑8個百分點，降至20%，支持侯康配則增加4個百分點，至 27%，而支持柯盈配回升8個百分點，至29%。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年12月15日至12月21日晚間18：30至22：00，共接觸2,154位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314 位，拒訪率為14.6%，最後成功訪問有效樣本1,840位（市話918、手機922），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.3個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。