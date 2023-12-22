　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3月嬰燙傷「體無完膚」托嬰中心沒畫面　陳情民代被「不能說理由」拒絕

▲▼男嬰遭燙傷。（圖／翻攝爆料公社）

▲男嬰遭燙傷。（圖／翻攝爆料公社）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市一間私立托嬰中心疑似照顧不當造成3個月大的男嬰遭熱水燙傷，全身約50%二度燙傷，目前仍在加護病房搶救中；家長欲調閱監視器畫面，卻被托嬰中心回覆「監視器故障」。受傷嬰兒媽媽透過新竹市議員蔡惠婷轉述狀況，蔡質疑，一個嬰兒，如何因為泡牛奶造成身體至少60%的燒燙傷？完全沒有畫面，誰來給嬰兒一個公道？甚至家長朋友們至新竹市某民代辦公室陳情過，但是遭到助理已「不可以說的理由」拒絕，只好上新竹大小事陳情。

國民黨立委林為洲、林思銘、王鴻薇、吳怡玎，與多位托嬰中心業者召開記者會，以資安為由反對「托嬰監管雲」，並透過黨團提案凍結全部預算。而時代力量今召開記者會呼籲儘速通過，也有當時發起連署的受害兒童家長出席。

日前新竹4星托嬰中心三月嬰兒50％二度燙傷意外，時代力量新竹市議員蔡惠婷表示，本週19日晚上從新竹大小事接收到家長朋友們的求助，經過一連串的聯繫，大約於當日晚上10點聯繫上媽媽。

蔡惠婷說明，接受到陳情後馬上了解新竹市北區的私立托嬰中心於15日發生的事件，孩子的父親正在派出所做筆錄，所以由母親說明事情經過。受傷嬰兒媽媽表示，孩子燒燙傷，是發生在15號，因傷勢嚴重，新竹所有醫院都無法收置，只能送往林口長庚，到林口長庚後馬上就進入加護病房，直到今日20日都還沒脫離險境。

蔡惠婷指出，托嬰中心表示監視器壞掉，甚至警局介入後，業者居然表示，監視器從11/29號後就壞掉了，完全沒有畫面，僅能從業者托嬰人員的口述，來了解事情發生狀況。

蔡惠婷痛批，「一個3個月的嬰兒，身體至少有60%的燒燙傷，是如何因為泡牛奶不小心燙到，這讓我們匪夷所思，3個月嬰兒，120cc-200cc的奶量，如何造成60%的燒燙傷？」

蔡惠婷表示，但是由於沒有監視器畫面，業者是在瞎掰，還是據實以告，「我們也無從評斷上述說詞是否符合真相。我們到底要再忍受這些事件多少次！誰來給我們家長一個合理的解釋！誰來給3個月大的嬰兒一個公道？監視器上雲端有那麼難嗎！」

蔡惠婷補充，從家長朋友們口中得知，19日下午，爸爸的朋友們已先至新竹市某民代辦公室陳情過，但是遭到助理已不可以說的理由拒絕受理陳情，在無可奈何之下，只好上新竹大小事陳情。而時代力量半夜接到陳情，隔天也馬上改成和媽媽連線開記者會。

ET快訊
北市動物園黑猩猩「像在甩毛巾」暴摔白鼻心！　慘死影片曝光
快訊／「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳！　校方最新回應
快訊／東京迪士尼接到「炸彈威脅」！
愛愛姿勢太怪！　金鐘男星「GG斷過」首公開承認
才爆復合！　王少偉、許藍方同框回應了
快訊／RJ反擊了！　聲明藏頭詩「我才不只8公分」
快訊／載3好友衝墜山坡！　2人傷重身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憂柯文哲農地無法回復　農業博士譴責：政治人物沒良知不應該

北市大安區73.2%反廢死　楊植斗：請苗博雅公開表態是否支持死刑？

嘉義鐵路高架民雄段動土　林佳龍：主動打破瓶頸加速推動交通建設

嘉義鐵路高架化動土　蔡英文：讓民雄火車站前後站全面均衡發展

快訊／賴清德：面對貪污不法　民進黨選擇正派、硬派、清流

民眾黨內鬨！謝立功開嗆沒達KPI辭不分區　黃珊珊：大家應該萬眾一心

3月嬰燙傷「體無完膚」托嬰中心沒畫面　陳情民代被「不能說理由」拒絕

批賴清德　游毓蘭：對南鐵東移遭強拆民宅的老人掉過淚嗎？

捷克布拉格大學槍擊釀14死　外交部表哀悼：無造成我國人傷亡

替牛煦庭站台　朱立倫：從不被看好到現在略為領先

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

憂柯文哲農地無法回復　農業博士譴責：政治人物沒良知不應該

北市大安區73.2%反廢死　楊植斗：請苗博雅公開表態是否支持死刑？

嘉義鐵路高架民雄段動土　林佳龍：主動打破瓶頸加速推動交通建設

嘉義鐵路高架化動土　蔡英文：讓民雄火車站前後站全面均衡發展

快訊／賴清德：面對貪污不法　民進黨選擇正派、硬派、清流

民眾黨內鬨！謝立功開嗆沒達KPI辭不分區　黃珊珊：大家應該萬眾一心

3月嬰燙傷「體無完膚」托嬰中心沒畫面　陳情民代被「不能說理由」拒絕

批賴清德　游毓蘭：對南鐵東移遭強拆民宅的老人掉過淚嗎？

捷克布拉格大學槍擊釀14死　外交部表哀悼：無造成我國人傷亡

替牛煦庭站台　朱立倫：從不被看好到現在略為領先

母女戲水意外拍到　泳客遭「海中巨獸」生吞瞬間！最後求救身影曝

慣犯阿金偷員工物品「偷到被打分數」　抓包就燦笑搖尾

聯盟正式公告　統一獅23歲李丞齡、27歲蔡鉦宇任意引退

憂柯文哲農地無法回復　農業博士譴責：政治人物沒良知不應該

北市大安區73.2%反廢死　楊植斗：請苗博雅公開表態是否支持死刑？

基隆52年豆漿名店換房東　鄰居3180萬拿下

亞運銀牌得主賴主恩　嘉藥分享拳擊之路

碳權交易首日誰是大買家？　林修銘：某金控

黑猩猩拋飛白鼻心「57秒摔打片曝光」　拳頭重捶30下當場慘死

2023一見雙雕藝術季　打造七股鹽山白色耶誕夜景

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

才拜託不要...下秒怪手拆了！　南鐵陳家留不住：賴清德當自己偉人

ET民調／萬里老家拆彈失敗？　政見會後賴蕭50-59歲、中部地區大跌

快訊／柯文哲農地動工了！怪手進駐開挖刨柏油

軍公教人員要發年終了！明年1月31日入帳　最多可領2.5個月

稱賴清德老家撤哨倉皇　吳子嘉揭內幕

快訊／海虎潛艦3人落水失蹤仍未尋獲　艦指部曝初步調查結果

賴宅公益信託是詐騙　謝龍介點4大謊

賴清德老家公益信託　　會計師坦言「1因素」恐有困難

柯文哲消失44秒　民視高層曝原因

ET民調／賴清德喊能「維持現狀真和平」　50.6%認為當選恐讓兩岸惡化

柯侯政見會砲打中央　行政院發9張圖嚴正澄清

柯農地開挖　他：挖出水泥、鋼筋

賴清德：未來女總統不只蔡英文一位

賴清德：高雄成海洋國家首都　絕不向威權低頭

更多熱門

相關新聞

批賴清德　游毓蘭：對南鐵東移遭強拆民宅的老人掉過淚嗎？

批賴清德　游毓蘭：對南鐵東移遭強拆民宅的老人掉過淚嗎？

針對民進黨總統候選人萬里老家違建爭議，國民黨立委游毓蘭今（22日）表示，賴清德為了「賴皮寮」掉了多次眼淚，但對當年南鐵東移強拆民宅，對遭到強拆民宅的老人家們，掉過一滴眼淚嗎？

替牛煦庭站台　朱立倫：從不被看好到現在略為領先

替牛煦庭站台　朱立倫：從不被看好到現在略為領先

兒虐受害家長連署「托嬰監管雲」被藍委卡預算　淚訴：沒想到會被擋

兒虐受害家長連署「托嬰監管雲」被藍委卡預算　淚訴：沒想到會被擋

直擊／「回嘉」車掃！　侯友宜嗨喊：嘉義人好熱情心都暖起來了

直擊／「回嘉」車掃！　侯友宜嗨喊：嘉義人好熱情心都暖起來了

「新系人馬國家養」！廖先翔告賴品妤　疑拿國安局警衛標案養助理

「新系人馬國家養」！廖先翔告賴品妤　疑拿國安局警衛標案養助理

關鍵字：

國民黨林為洲王鴻薇鄭正鈐2024立委時代力量兒虐托嬰中心王婉諭監管雲

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面