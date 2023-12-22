3月嬰燙傷「體無完膚」托嬰中心沒畫面　陳情民代被「不能說理由」拒絕

▲男嬰遭燙傷。（圖／翻攝爆料公社）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市一間私立托嬰中心疑似照顧不當造成3個月大的男嬰遭熱水燙傷，全身約50%二度燙傷，目前仍在加護病房搶救中；家長欲調閱監視器畫面，卻被托嬰中心回覆「監視器故障」。受傷嬰兒媽媽透過新竹市議員蔡惠婷轉述狀況，蔡質疑，一個嬰兒，如何因為泡牛奶造成身體至少60%的燒燙傷？完全沒有畫面，誰來給嬰兒一個公道？甚至家長朋友們至新竹市某民代辦公室陳情過，但是遭到助理已「不可以說的理由」拒絕，只好上新竹大小事陳情。

國民黨立委林為洲、林思銘、王鴻薇、吳怡玎，與多位托嬰中心業者召開記者會，以資安為由反對「托嬰監管雲」，並透過黨團提案凍結全部預算。而時代力量今召開記者會呼籲儘速通過，也有當時發起連署的受害兒童家長出席。

日前新竹4星托嬰中心三月嬰兒50％二度燙傷意外，時代力量新竹市議員蔡惠婷表示，本週19日晚上從新竹大小事接收到家長朋友們的求助，經過一連串的聯繫，大約於當日晚上10點聯繫上媽媽。

蔡惠婷說明，接受到陳情後馬上了解新竹市北區的私立托嬰中心於15日發生的事件，孩子的父親正在派出所做筆錄，所以由母親說明事情經過。受傷嬰兒媽媽表示，孩子燒燙傷，是發生在15號，因傷勢嚴重，新竹所有醫院都無法收置，只能送往林口長庚，到林口長庚後馬上就進入加護病房，直到今日20日都還沒脫離險境。

蔡惠婷指出，托嬰中心表示監視器壞掉，甚至警局介入後，業者居然表示，監視器從11/29號後就壞掉了，完全沒有畫面，僅能從業者托嬰人員的口述，來了解事情發生狀況。

蔡惠婷痛批，「一個3個月的嬰兒，身體至少有60%的燒燙傷，是如何因為泡牛奶不小心燙到，這讓我們匪夷所思，3個月嬰兒，120cc-200cc的奶量，如何造成60%的燒燙傷？」

蔡惠婷表示，但是由於沒有監視器畫面，業者是在瞎掰，還是據實以告，「我們也無從評斷上述說詞是否符合真相。我們到底要再忍受這些事件多少次！誰來給我們家長一個合理的解釋！誰來給3個月大的嬰兒一個公道？監視器上雲端有那麼難嗎！」

蔡惠婷補充，從家長朋友們口中得知，19日下午，爸爸的朋友們已先至新竹市某民代辦公室陳情過，但是遭到助理已不可以說的理由拒絕受理陳情，在無可奈何之下，只好上新竹大小事陳情。而時代力量半夜接到陳情，隔天也馬上改成和媽媽連線開記者會。