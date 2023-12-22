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兒虐受害家長連署「托嬰監管雲」被藍委卡預算　淚訴：沒想到會被擋

▲▼時代力量召開「傾聽家長真正的聲音，支持因悲劇催生的監管雲」記者會 板橋托嬰中心案件受害女嬰庭庭媽媽 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量召開「傾聽家長真正的聲音，支持因悲劇催生的監管雲」記者會，板橋托嬰中心案件受害女嬰庭庭媽媽出席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

近年發生數起托嬰中心虐兒案，家長想調閱監視器，業者卻說故障無法取得畫面。為此多位受害者家長發起連署要求設置「監管雲」，衛福部規劃明年廣設「托嬰監管雲」保存影像30天，但藍委以資安疑慮凍結全部預算。時代力量今（22日）召開記者會，最初發起連署的板橋受害女嬰家長哽咽表示，這對孩子是重要保護機制，本以為終於看到一線曙光，沒想到提案會被阻擋。

國民黨立委林為洲、林思銘、王鴻薇、吳怡玎，與多位托嬰中心業者召開記者會，以資安為由反對「托嬰監管雲」，並透過黨團提案凍結全部預算。

板橋托嬰中心案件受害女嬰家長、同時也是最初發起連署設置「監管雲」的庭庭媽媽，悲痛回憶起去年4月，庭庭在托嬰中心遭托育人員壓睡而不幸離世，她在事發當下卻非常難取得監視器畫面。許多托嬰致死致傷案件中，監視器畫面甚至直接毀損故障，完全無法還原真相，孩子發生什麼事，成為家長心中永遠揮之不去的疑問，後續在司法訴訟上也難以提出關鍵證據。

庭庭媽媽表示，她與其他受害者家屬，今年一起在公共政策網路參與平台上提起連署，其中一項提議就是要求衛福部設置托嬰中心監管雲，成功在今年八月取得5000多人的附議支持；衛福部在今年十一月也針對該連署提出回應，後續更允諾規畫執行監管雲。

庭庭媽媽哽咽說道，本以為終於看到一線曙光，沒想到提案會被阻擋，因此又再發起了新的線上連署，目前短短三天累積到1200多人連署支持。庭庭媽媽沉痛呼籲，監管雲對於孩子來說是重要的保護機制，希望社會大眾堅定支持監管雲的上線。

時代力量立委王婉諭回憶，自己在庭庭發生悲劇後，第一時間就陪伴庭庭媽媽召開記者會，在倡議的過程中也都與庭庭媽媽有密切聯繫，深深了解庭庭媽媽為設置監管雲，耗費多少心力，又扮演多麼重要的推手，是因為有了庭庭媽媽與其他家屬的努力，才終於取得重大突破，讓衛福部著手規畫執行監管雲，這樣的心血不容許任何政黨因私利來阻擋。

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