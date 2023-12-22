替牛煦庭站台　朱立倫：從不被看好到現在略為領先

▲朱立倫22日替牛煦庭站台。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（22日）到桃園市第一選區（蘆竹、龜山區及桃園13里）替黨籍立委候選人牛煦庭站台。朱立倫說，牛煦庭這席非常關鍵，從不被看好到現在略為領先，會跟地方人士討論，如何在最後三周全力幫牛拉抬。

朱立倫22日到蘆竹出席牛煦庭的募款餐會。朱立倫受訪表示，今天他特別來幫牛煦庭加油打氣，這席非常關鍵，從不被看好到現在略為領先，但總是競爭非常激烈，民進黨傾巢而出，各大咖不斷搶救鄭運鵬，所以他會跟地方人士，討論怎麼樣在最後三周全力幫牛拉抬。

朱立倫也說，除牛煦庭外，另桃園2位新人，涂權吉（第二選區）方面，也會找地方人士，看怎樣幫涂拉抬選情，週日則是邱若華（第六選區）競總成立，他也會到場特別加油。桃園這三席都要上，國民黨就會「全壘打」，立法院單獨過半 ，所以這三席非常重要，國民黨會全力以赴。

牛煦庭表示，感謝朱立倫幫他加油打氣，選戰越打越有信心，地方鄉親對他選情也越來越有信心，對收復第一選區也越來越有期待。

牛煦庭說，對手鄭運鵬現在還在談台積電，顯然還沒從市長敗選陰影裡走出來，他要奉勸鄭，終究是第一選區立委選區，地方建設、生活品質跟環境等地方議題，才是該選區選民關注的議題，如果到現在，還不願正面回應國光長生電廠擴建問題、美福大火導致的後遺症問題，恐怕選區鄉親會繼續對你失望，他就不客氣了。