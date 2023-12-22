北市驚傳吸毒者狠心虐貓　許淑華拋3點改革：建立前科檢索平台

▲台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

北市動物保護處於18日接獲民眾通報於本市信義區發生虐貓慘案，疑似有數隻貓咪遭人為虐待致死，貓屍數量多達5具，甚至還牽涉到毒品案情等。對此，民進黨立委候選人、台北市議員許淑華提出3點改革方針，包括加重罰則、賦予動保機關即時救援受虐動物的權限，並透過建立動保前科檢索平台，限制其領養、減少再犯管道，「毛孩帶給大家的快樂與溫暖，也應回饋他們一個充滿愛的台灣」。

北市動物保護處於18日接獲民眾通報於本市信義區發生虐貓慘案，疑似有數隻貓咪遭人為虐待致死，動保處立即啟動調查並派員至現場蒐證，已於案發現場周邊尋獲5具貓屍，並將貓屍帶回及後送鑑定死因，全案涉及故意虐待傷害動物致死行為，動保處於21日移送地檢署偵辦。

動保處呼籲，虐待動物致死已涉及刑責，依動物保護法第25條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。民眾如有發現虐待動物情形，放任不管可能造成動物生命危險，甚至影響社會安全，應立即通報24小時動物保護專線1959，由動保處立即派員處理，以及時拯救動物生命，避免憾事發生。

許淑華說，最近又發生令人痛心的虐貓事件，一位趙姓毒品犯利用毒品控制女友，並唆使女友去領養浪貓，隨後將浪貓虐待致死，還嫁禍給女友。目前全案已進入司法程序，我會持續關切此案並提供必要的協助。

「事件發生後我除了難過，更在思考我能多做些什麼？」許淑華表示，7年前的大橘子事件後，她參與了後續動保法的修訂，提高了相關罰則；今年4月的茶茶事件後，則是進一步提出了3點改革方針。

第一點，再度提高虐待殺害動物的刑責。目前動保法第25條規定：針對虐待、殺害動物等行為，處3年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。但這樣的罰則不足以嚇阻犯罪，因為目前最重本刑五年以下的有期徒刑能易科罰金，等於讓虐待動物的惡徒有機會能用錢來逃避牢獄懲罰，繼續在社會上為非作歹。

許淑華認為，應該調高相應刑責，將虐待動物致死亡、傷殘等罪行，最重本刑調高為5年以上、最輕本刑提高為１年以上，斷絕易科罰金的機會，防止犯人有機會用錢來規避牢獄處罰；並配合強制沒收毛孩、交由主管機關安置救護等配套措施，確保毛孩後續的生活。

第二點，賦予動保機關即時救援受虐動物的權限。過去動保機關礙於權限，想救援往往心有餘而力不足，未來她將會努力推動制度性改革，動保處在收到虐殺通報案件後，必須於第一時間橫向將資訊轉達給警察局及社會局，比照家暴事件辦理 ，也授權警方有權前往通報位置進行緊急處置，扣留虐殺嫌疑人進行後續偵辦。同時，也要商議提高動保機關的行政權限與研議增補警方人力，避免行政機關與警方人力不足的問題。

第三點，針對虐待傷害動物前科犯，將透過建立動保前科檢索平台，減少其再犯的管道。許淑華指出，未來她將推動針對曾虐殺、傷害動物判決有罪的前科犯，建立動保前科犯檢索平台。

許淑華說明，無論是官方合法的領養管道，或是合法購買的場所、施打晶片的動物醫院等，都應該能即時確認對方是否為虐殺動物的前科犯，若是，那必須依法先行終止領養或購買等程序 ，並主動通報主管機關。同時，也要建立官方通報窗口 ，方便民眾檢舉，但同時要確保審核機制與人力，避免浮濫檢舉傷及一般民眾權益。

許淑華表示，這些年，無論是大橘子事件或是茶茶事件，雖然一再強化制度，但虐殺事件仍不時發生。因此她沉痛的思考，是不是低估了極端人士的惡行，因而在制度面往往不夠完善？如果做得更完善一點，是不是就能多挽救一些毛孩的生命？因此，這次提出的三點改革方針，是經過這十多年來在動保領域奔波、努力後，彙整出的想法

許淑華說，家人何其珍貴？毛孩更是我們應當珍惜的家人。希望大家能一起努力，讓毛孩有更安全的生活環境，因為毛孩帶給大家的快樂與溫暖，也應回饋他們一個充滿愛的台灣。