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ET民調／有感施政！許淑華滿意度破83%　南投9大政策與便民措施排行出爐　

▲南投縣長許淑華。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲超過8成南投縣民滿意許淑華施政表現。（圖／翻攝許淑華臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

去年上任的新科縣市首長將在12月25日就職滿週年，根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。在施政與便民措施中，九大政策平均獲得超過79.5％的滿意度，顯見民眾相當有感，其中，排名第一的是啟用「水里夜間急診救護站」，提供魚池、集集、水里、信義等偏鄉就近緊急救護服務，滿意度85.6%；另外三項滿意度破八成的政策，還包括推動設置「南投、草屯、集集、埔里四大轉運站」、「恢復九成派出所24小時運作」、「擴大敬老愛心卡使用範圍」。

為了解南投縣民對於縣政議題的態度與看法，《ETtoday民調雲》於2023年11月29日至12月4日進行「南投縣九大政策與便民措施滿意度調查」，調查對象為設籍或居住在南投縣且年滿18歲的民眾，方式為「手機簡訊」及「EDM」方式通知的封閉性網路問卷，有效樣本數1,027份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為正負3.06%。

根據調查結果顯示，許淑華及其行政團隊於醫療、安全、交通、長者福祉、環境與運動等領域中所推動的九大政策與便民措施，滿意度獲得平均超過79.5％的高度肯定。其中，滿意度突破八成的有四項，第一名為啟用「水里夜間急診救護站」，解決偏鄉緊急醫療不足問題，滿意度為85.6%。第二至四名依序為推動設置「南投、草屯、集集、埔里四大轉運站」，滿意度81.5%；「恢復九成派出所24小時運作」，滿意度81.3%；「擴大敬老愛心卡使用範圍至台鐵、公車、計程車」並「調升計程車補助費用從85元至100元」，滿意度81.1%。

讓南投民眾同樣有感的政策與便民措施，另外五項的滿意度也都在七成以上，第五至九名依序為「新編1500萬元體育獎助金及訓練費用」，滿意度78.8%；設置大型國民運動中心規模的「全民運動館」，滿意度78.3%；啟用「網路e櫃檯服務」與「新住民服務窗口」，滿意度77.0%；新設「交通管理所」管理公共運輸及交通建設，滿意度76.9%；「每年外運南投八萬公噸垃圾」，滿意度75.4%。

在首長與行政團隊滿意度方面，調查結果也顯示，83.6%的民眾表示滿意許淑華的施政表現，回答不滿意者僅為16.3%。另外，81.7%民眾也表示對於南投縣政府行政團隊的施政表現感到滿意，回答不滿意者僅為18.3%，顯見南投縣民對於縣長許淑華首任第一年的表現，相當有感且給予了高度的肯定與評價。

▲南投縣長許淑華。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

▲南投縣長許淑華。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

﻿以下為《ETtoday民調雲》此次調查結果：

◎南投縣九大政策與便民措施排行：

一、「水里夜間急診救護站」

南投縣政府為解決偏鄉緊急醫療不足的問題，與彰基醫院合作，啟用「水里夜間急診救護站」，提供魚池、集集、水里、信義等偏鄉就近緊急救護服務，超過8成5（85.6%）民眾認同對提升居住環境醫療資源有幫助（非常有幫助40.1％、有幫助45.5％）；另有12.0％表示普通；僅有2.4％民眾則認為沒幫助（沒幫助1.8％、非常沒幫助0.6％）。

▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。

二﹑推動設置「南投、草屯、集集、埔里四大轉運站」

超過8成（81.5%）民眾認為南投縣政府推動設置「南投、草屯、集集、埔里四大轉運站」提供便捷的交通網絡、帶動觀光及區域發展，對提升大眾運輸有幫助（非常有幫助39.2％、有幫助42.3％）；另有14.6％表示普通；僅有4.0％民眾認為沒幫助（沒幫助3.4％、非常沒幫助0.6%）。

▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。

三、「恢復九成派出所24小時運作」

超過8成（81.3%）民眾認同南投縣府增列警員名額及預算「恢復九成派出所24小時運作」對提升居住環境安全有幫助（非常有幫助34.6％、有幫助46.7％）；另有15.7％表示普通；僅有3.0％民眾則認為沒幫助（沒幫助1.7％、非常沒幫助1.3％）。

▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。

四、「擴大敬老愛心卡使用範圍至台鐵、公車、計程車」並「調升計程車補助費用從85元至100元」

超過8成（81.1%）民眾認為南投縣政府為提供長者及身心障礙朋友更便利的交通服務、減輕交通費負擔，「擴大敬老愛心卡使用範圍至台鐵、公車、計程車」並「調升計程車補助費用從85元至100元」，對於提升長者及身心障礙朋友外出交通便利性有幫助（非常有幫助42.8％、有幫助38.3％）；另有14.1％表示普通；僅有4.9％民眾認為沒幫助（沒幫助2.3％、非常沒幫助2.6％）。

▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。

五、「新編1500萬元體育獎助金及訓練費用」並於今年調升「亞奧運金牌獎勵金六倍至30萬元」

7成8（78.8%）民眾認為南投縣政府「新編1500萬元體育獎助金及訓練費用」強化軟硬體設施以及選手教練們的福利待遇，並且於今年調升「亞奧運金牌獎勵金六倍至30萬元」，對提升體育發展有幫助（非常有幫助30.2％、有幫助48.6％）；另有17.1％表示普通；僅有4.1％民眾認為沒有幫助（沒幫助3.0％、非常沒幫助1.1％）。

▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。

六、規劃在南投舊議會、草屯植物公園旁、埔里殘福大樓旁，設置大型國民運動中心規模的「全民運動館」

7成8（78.3%）民眾認為南投縣政府規劃在南投舊議會、草屯植物公園旁、埔里殘福大樓旁，設置大型國民運動中心規模的「全民運動館」預計規劃體適能中心、綜合球場、攀爬室、瑜珈教室、射箭場等設施，對提升體育發展而言，是重要的政策（非常重要37.8％、重要40.5％）；另有18.7％表示普通；僅有3.0％民眾認為不重要（不重要2.2％、非常不重要0.8％）。

▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。

七、啟用「網路e櫃檯服務」及「新住民服務窗口」

7成7（77.0%）民眾認為南投縣政府啟用「網路e櫃檯服務」讓民眾免出門在家就能申辦22項政府服務，包含：長照個案、敬老愛心卡等申請，並在各鄉鎮市戶政事務所啟用「新住民服務窗口」就近提供縣內1.1萬名新住民就業、職訓、社會福利等服務，對於提升民眾申辦業務便利性有幫助（非常有幫助32.4％、有幫助44.6％）；另有19.5％表示普通；僅有3.5％民眾則認為沒幫助（沒幫助2.3％、非常沒幫助1.2％）。

▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。

八、新設立「交通管理所」管理公共運輸及交通建設，推動「各鄉鎮停車收費」及「候車亭改善」

近7成7（76.9%）民眾認為南投縣政府為改善交通運輸、維護用路人安全，新設「交通管理所」管理公共運輸及交通建設，同時推動「各鄉鎮停車收費」及「候車亭改善」等業務，對提升交通環境有幫助（非常有幫助33.4％、有幫助43.5％）；另有17.8％表示普通；僅有5.4％民眾認為沒幫助（沒幫助4.5％、非常沒幫助0.9％）。

▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。

九、「每年外運南投八萬公噸垃圾」並與全國最大廢棄物處理集團合作，「三年再增加清運6.75萬公噸垃圾」

南投縣政府為改善垃圾處理問題，縣府與八縣市合作，以互惠方式「每年外運南投八萬公噸垃圾」，並與全國最大廢棄物處理集團合作，「三年再增加清運6.75萬公噸垃圾」，7成5（75.4%）民眾認同此政策對提升環境品質有幫助（非常有幫助33.6％、有幫助41.8％）；另有17.5％表示普通；僅有7.2％民眾則認為沒幫助（沒幫助3.7％、非常沒幫助3.5％）。

  ▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。

◎南投縣長許淑華與行政團隊表現滿意度：

南投縣長許淑華的施政表現

超過８成3（83.6%）民眾對南投縣政府行政團隊的施政表現感到滿意（非常滿意38.3%、滿意45.3%）；僅有1成6（16.3%）感到不滿意。

▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。

南投縣政府行政團隊的施政表現

超過８成（81.7%）民眾對南投縣政府行政團隊的施政表現感到滿意（非常滿意28.0%、滿意53.7%）；僅有1成8（18.3%）感到不滿意。


 ▲根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，南投縣民高度肯定縣長許淑華過去一年的表現，滿意度83.6%，而許淑華的行政團隊表現也得到滿意度81.7%的正向評價。


 

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