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「8生肖」從冬至一路旺到明年！強運擋不住　升官發財樣樣來

▲▼ 湯圓,冬至。（示意圖／取自photo-ac）

▲8生肖從冬至到1月6日期間，將會迎來16天的超旺運勢。（示意圖／取自photo-ac）

文／CTWANT

隨著冬至和寒流的到來，今（22）日全台冷颼颼，不過卻有8生肖迎來火燙運勢。精通國學、易經、風水的國際天星命理風水專家邱彥龍指出，未來16天，屬兔者有如幸運之神降臨、屬虎者會有意想不到的財富、屬豬者容易心想事成、屬蛇者正財偏財皆旺、屬猴者人緣特好、屬馬者人氣極強，屬狗者偏財運狠好，屬龍人氣旺。

邱彥龍列出在冬至節氣中（12月22日至1月6日）運勢最強的8生肖，分別是：

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Top8 ： 龍

屬龍的朋友，在這段期間人氣旺，只要在團體中好好經營名聲與人脈，將其發揮到極致，對往後都會有很大的幫助。提醒不要把錢財看得太重，否則容易省小錢而破大財，並與人發生糾紛。

Top7 ：狗

屬狗的朋友，在這段期間偏財運很好，但建議見好就收，一旦發現虧錢要懂得及時停損，因為守財也是賺錢的一種方式。適合往外地（含國外）、網路、高等教育發展，且在這些地方容易有豔遇。

Top6 ：馬

屬馬的朋友，在這段期間人氣極強，正、偏財皆旺，容易得大財，事業上門要謹慎篩選，慢點做決定才不會選擇錯誤。另外要注意不要因為心急而讓情緒不穩，切忌酗酒、吃藥吸毒或說出難聽的話而與家人有衝突，影響到和諧。

Top5 ：猴

屬猴的朋友，在這段期間人緣特好，讓人覺得很討喜，因此擁有小財運。是自己的福星，也是別人的福星，對任何人都要好好溝通，把話說得清晰很重要，不要為了工作上的事著急或發火，影響到身體健康，建議多給自我緩衝時間。記住，另一半或客戶會是你的貴人，能帶給你不少的幸運。

Top4 ：蛇

屬蛇的朋友，在這段期間擁有大財運，正財偏財皆旺，事情也能掌控得很好，若能提升自我的高人氣，能讓財富增長不少，只要努力工作賺錢，會有很好的收入，建議將名氣拓展開來，不要刻意低調，幸運之神將會降臨家中。

Top3 ：豬

屬豬的朋友，在這段期間容易心想事成，財運、事業運、工作運都很強，尤其在海外、遠地、網路方面容易獲得成功，凡事最好親力親為，但溝通方式需要改變才好，不要因為突然來的情緒，讓言詞變得犀利，這樣容易將財神趕走，把話說的婉轉動聽，會比較容易達成目標。

Top2 ：虎

屬虎的朋友，在這段期間雖然有突然來的花費，但好運常在，只要讓另一半或客戶開心愉快，就可財富、事業皆旺，在海外或網路方面容易獲得好運與名聲，也有意想不到的財富降臨，做好人際關係，大財相隨。

Top1：兔

屬兔的朋友，在這段期間事業、財運拓展飛速，又有神明加持，可說是幸運之神降臨，且第六感極強，有心想事成之功，切記不要衝動消費，保持愉悅心情，開心旺運就來。

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