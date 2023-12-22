機艙竊案機率高！7招防偷一次看　隨身行李「這樣放」最保險

▲新加坡低成本航空酷航發生竊案。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

日前新加坡低成本航空酷航（Scoot）發生搶案，竊賊在一班自越南飛往新加坡的航班上從3名乘客的隨身行李中偷走合計75萬元新台幣的現金；事實上，機艙內的竊案發生率超乎想像，也非僅限於廉價航空。對此，新加坡《亞洲電視台》（CNA）彙整警方、學者及旅遊專家建議，為搭機旅客整理出隨身財物的保管之道。

根據新加坡《亞洲電視台》報導，現金與貴重物品應隨身保管，也要避免放在機艙上方行李櫃。不過，通常飛機起飛後，空服員都會要求旅客將隨身包包放置在座位下方，而這時也可以將錢包放在包包最底處，如此一來，就算小偷要行竊也必須將整個包包翻空才拿得到。

第二，若發現航程中有旅客要打開行李櫃取物時應提高警覺，若發現不對勁可以馬上通知空服員。

第三，若有名牌包或是高價位包包，應使用TSA核發的密碼鎖鎖上。

第四，背包或是隨身行李袋放入座位上方行李櫃時，應將其拉鍊、袋口朝內放置，降低小偷行竊難度。

第五，應避免戴大量現金搭機，可善用多種幣別行動支付或海外ATM，若還是不放心，可以利用機場行李包模服務。

第六，可以將隨身行李放置在隔走道對面的行李櫃上，這樣也較方便察覺到是誰試圖偷竊自己的行李。最後，可以為行李投保，同時也要注意隨身攜帶的現金額度與貴重物品價值上限，避免受罰。

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