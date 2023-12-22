慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了...喊話：大家慎用

▲有網友透露姊姊使用鋼鐵香蕉DIY，結果送急診。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

日本「鋼鐵香蕉」在台灣爆火，訂單在近一個月甚至激增，除了廠商好奇「到底用來做什麼」，甚至引發許多網友一頭霧水「到底要如何使用」。就有一名網友爆料，姊姊因為「拿鋼鐵香蕉DIY」，結果因為表面沒有紋路、太滑，沒辦法取出而送急診，他希望藉此告誡「奉勸各位玩家，小心謹慎使用」。

這名男網友在「匿名公社」發文表示，姊姊半夜掛急診，原因很難啟齒，「最近很流行的那個鋼鐵香蕉，你們知道的，但是別真的放進去啊」，他表示沒有紋路實在太滑，結果姊姊用的時候整個跑進去拿不出來，半夜送急診處理，「奉勸各位玩家，小心謹慎使用」。

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▲原PO半夜陪姊姊去急診處理，才終於把鋼鐵香蕉取出來。（圖／翻攝自匿名公社臉書）

貼文曝光後讓不少網友看傻，直指原PO的姊姊「重口味的」、「我真的服了，這在AV界都不可能用的，你姊竟然放進去，太炸裂了」、「你姊夫沒事吧」、「求X光照片」！不過也有另一派網友認為實在太過離奇，質疑這是創作文，「沒圖沒真相」、「那個台幣要價2000多，誰會去買來DIY」、「最好是放得進去啦」！

還有網友表示，「還好吧，去看醫師好辣 電池 玩具 電動棒都有醫師夾過 你就覺得香蕉小兒科」。其實鋼鐵香蕉是日本廣島精密零件製造公司Castem所製，售價高達近12000日幣，約台幣2600元，真正用途是鐵鎚，不過自11月底開始，公司突然收到來自台灣的海量訂單，就連業者也好奇想問「台灣人到底要買來幹嘛」？

CTWANT提醒您：不良行為，請勿模仿！

▲鋼鐵香蕉是日本廣島精密零件製造公司Castem所製，售價高達近12000日幣。（圖／翻攝自推特）

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