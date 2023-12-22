狂中彩券＋抽獎！他看命盤解析「中獎體質」　網嘆：我是絕緣體

▲你是中獎達人或是中獎絕緣體？有網友分享這跟「中獎體質」有關。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

有人日常生活中經常中各種大小獎，但也有人一輩子都沒中過獎！一名網友表示，從命盤的角度來看，經常中獎的人擁有所謂的「中獎體質」，本命結構有財剋印星，所以比一般人更容易中獎。貼文一曝光，立刻引起熱烈討論。

該名網友在Dcard以「你有容易中獎的體質嗎？」為題發文，表示大家身邊或許都有經常中獎的朋友，舉凡發票、彩券、線上抽獎、尾牙摸彩等等，他都可以幸運中獎；原PO指出，從命盤的角度來看，這些人擁有所謂的「中獎體質」，「本命結構有財剋印的人，比起一般人更容易中獎」，原PO建議，若是有總是幸運中獎的朋友，可以研究看看，對方是不是有中獎體質。

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不過原PO提醒，並不是每次財剋印星都一定會中獎，同時也安慰天生缺乏此結構的人，表示如果「行運」碰到還是有機會中獎的。

貼文一出，不少網友看完紛紛留言，直呼「本人絕緣體，超級絕緣」、「我是最容易銘謝惠顧的人，抽什麼都抽不到，刮什麼也是，賭什麼都相反，哭」、「我弟，他是中獎絕緣體，抽獎從來沒中過，只要抽獎活動跟他一起參加也都不會中獎」、「幾乎沒在中獎，嗚嗚嗚」。

也有常常中獎的人分享「雖然看不懂自己命盤，但覺得自己真的蠻常中獎的，無論是發票還是商家辦的抽獎，每次中獎都覺得自己超幸運」、「我們家都有中獎體質，家裡沒有買過電視，三台都是爸媽尾牙抽中的，特別是我媽每次尾牙都會中獎，有一次還抽中特別獎5萬塊，我也沒有辜負家裡的中獎基因，發票很常中之外，還在某次抽獎抽中iPhone」、「每年公司尾牙我都有中獎，最大獎中過8000元現金，直播抽獎我也常常中」。

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