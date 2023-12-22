法國YTR見台灣零食傻眼！　揭包裝「1共同點」喊：騙很大

▲「酷」表示台灣法式零食騙很大，因為在法國從未見過。（圖／翻攝IG／＠kudream）

圖文／CTWANT

百萬訂閱YouTuber「酷」來自法國，來台居住5年的他在11月終於拿到台灣永久居留權。近日他在頻道上發出reels影片，表示受不了台灣零食及其他食物，直呼「騙很大」，引發不少網友討論。

首先酷先點名超市就可以買到的「法蘭酥」，只見包裝上印有法國國旗，還有巴黎鐵塔的圖，「這是台灣超市騙最大的餅乾，這在法國根本不存在好嗎？」接著是一款奶茶，並稱「喝一口置身巴黎」，連酷的友人都馬上反駁「那你應該喝紅酒才對！」

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▲「酷」表示從未在法國見過法蘭酥。（圖／翻攝YouTube／Ku's dream酷的夢）

不只以上零食，就連法式千層蛋糕、夜市賣的可麗餅，還有罐裝起司都讓酷自認早已被洗腦到以為這些東西是法國產品，同時也說「這就是台灣行銷的力量」。另外，他也提到在來台灣之前不曾喝過玉米濃湯，並指出「台灣有90％的『法式產品』都是假的」，要大家別再誤會法國食物。

貼文一出，網友紛紛留言表示非常認同「知道但還是會想吃」、「台灣食物只要加上外國式，肯定有99％都是自創的，自創者可能連那個國家都沒去過」、「女兒：可頌，爸爸：誇送！！」「好像大部分軟的可麗餅會通稱日式可麗餅」、「加個法式感覺比較高級」、「台灣的法式只是一種行銷手法」、「我的德文老師也是來到台灣才知道德國有德國豬腳這種東西」。

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