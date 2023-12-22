睡眠少於「這時數」增糖尿病風險！醫示警女性更嚴重...4方法助眠

▲研究發現，睡眠不足恐提高糖尿病風險。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

睡眠不足不只會讓精神萎靡，還可能提高糖尿病風險，造成對健康的危害。一項美國研究發現，女性若連續6周只睡了6小時，會讓胰島素阻抗明顯提高，進而增加第二型糖尿病風險，其中停經婦女尤為顯著。對此，美國心臟醫學會（AHA）就建議，成人應以平均7至9小時的睡眠為目標，只要有一點點睡不飽，長期下來就會對身體代謝造成影響。

耳鼻喉科醫師曾家承日前在臉書粉專「書米蟲的啃食日記」分享，美國哥倫比亞大學進行了一項關於睡眠的研究，共找來38位無心血管代謝疾病、年紀在20至75歲之間的女性，其中11位是停經後的婦女，受試者於研究前平均睡眠時間均有7至9小時。該研究將受試者隨機分配至充足睡眠組（多於7小時）及睡眠不足組（約6小時），經4至6周過渡期後，換至另1組再進行1次測試。

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研究指出，試驗期間，會檢測受試者的MRI（磁振造影）、OGTT（口服葡萄糖耐量試驗）及空腹時的血糖，最終結果發現，排除了體脂肪變化的影響後，若連續6周每天睡眠時間只有6.2小時，就會損害胰島素的敏感度，即使只是輕微的睡眠不足，就會提高女性的糖尿病風險，而空腹胰島素濃度及胰島素阻抗（HOMA-IR），於睡眠不足期間會更顯著提高，並以停經後婦女較為明顯。

醫師曾家承表示，美國心臟醫學會建議，成人平均睡眠應達到7至9小時左右，睡眠不足是會提高糖尿病風險的，他坦言對這個研究感到訝異，「原來只要一點點的睡不飽，短短6周對身體代謝的影響，抽血就查得出變化了。」

他也提供了4個助眠方法，包括1.在晚上將電子設備的螢幕調暗，避免刺眼的藍光將生理時鐘和褪黑激素打亂、2.也可以設定上床睡覺的鬧鐘、3.打開手機的勿擾模式、4.並把手機放得越遠越好，降低手機帶給自己的壓迫感。

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