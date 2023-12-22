　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流發威全台極凍！　專家示警：平安夜又有一波

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝） 

▲寒流發威，嘉義以北溫度局部低於10度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

寒流發威，嘉義以北溫度局部低於10度，全台19縣市低溫特報。氣象專家林得恩透露，24日平安夜又有新一波大陸冷氣團南下，預估這波冷氣團最冷的時間就在24-25日。

中央氣象署指出，今天（22日）清晨是這波寒流影響最強的時段，臺南以北及宜蘭觀測僅8-10度，高屏約11、12度，花、東約14、15度，局部空曠地區則更低一些，氣象署持續發布低溫特報，提醒今(22)日新北市、桃園市、新竹縣及連江縣局部地區有6度以下氣溫發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲低溫特報。（圖／中央氣象署）

【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，雖然寒流在明天會開始減弱，但氣溫回升幅度並不大，各地氣溫普遍偏涼冷；接著12/24日又有新一波大陸冷氣團南下，目前評估會持續影響至12/26日，預估這波大陸冷氣團最冷的時間點會落在12/24至12/25日，北臺灣高溫約攝氏15至17度，中臺灣高溫約攝氏20至23度，南臺灣約攝氏22至24度，東臺灣高溫約攝氏16至24度；至於低溫部分，北臺灣約攝氏13至14度，中臺灣高溫約攝氏12至16度，南臺灣約15至18度，東臺灣高溫約攝氏13至17度。

 
ET快訊
快訊／寒流強襲！　雙北10人死亡
才拜託不要...下秒怪手拆了！　南鐵陳家：賴清德當自己偉人
快訊／疑剛改完想試車！　騎士撞車死亡
軍公教人員要發年終了！　最多2.5個月
快訊／柯文哲農地動工了！怪手開挖刨柏油　挖出石塊磚頭
馮迪索被告性侵！　強吻女胸部「當場DIY」誇張過程曝
東京鏈球菌發警報！　作家籲：去日本2場所戴口罩
日韓急凍！首爾-15℃上班族崩潰　日本暴雪交通大亂
「冬至最肥湯圓」曝光！　花生口味只排第3名

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流來！最美議員「低胸毛衣」甜笑自拍　粉絲暈爆：不冷了

冷到聖誕節　水氣攪局！跨年元旦天氣出爐「2地雨中倒數」

東京鏈球菌疫情發警報　作家提醒：去日本玩2場所戴口罩

寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到「再一波降溫」

快訊／太平山首場瑞雪 ！清晨積雪約1公分　夢幻美景遊客嗨了

寒流發威玉山霧淞！　今晨-5.7℃如披「銀白糖霜」

寒流發威全台極凍！　專家示警：平安夜又有一波

太平山「冬至瑞雪」直擊！　雪下整夜變銀白世界

寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

「冬至寒流」19縣市極寒冷　專家5提醒：週末全台有雨

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

嬰兒婚禮上玩抓周摸彩　抓了又放惹台下心癢癢

寒流來！最美議員「低胸毛衣」甜笑自拍　粉絲暈爆：不冷了

冷到聖誕節　水氣攪局！跨年元旦天氣出爐「2地雨中倒數」

東京鏈球菌疫情發警報　作家提醒：去日本玩2場所戴口罩

寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到「再一波降溫」

快訊／太平山首場瑞雪 ！清晨積雪約1公分　夢幻美景遊客嗨了

寒流發威玉山霧淞！　今晨-5.7℃如披「銀白糖霜」

寒流發威全台極凍！　專家示警：平安夜又有一波

太平山「冬至瑞雪」直擊！　雪下整夜變銀白世界

寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

「冬至寒流」19縣市極寒冷　專家5提醒：週末全台有雨

寒流來！最美議員「低胸毛衣」甜笑自拍　粉絲暈爆：不冷了

市政路珍稀三面角地！璀璨摩天宅「雲頂SKY ONE」傲視都心美景

Johnnie Walker攜手7-11精品咖啡！跨界打造城市冬日潮黑微醺咖啡吧

花蓮美食推薦！低調民宅藏「法式無菜單料理」每季都有新菜色

美式賣場口碑款限時搶購！行動力爆品年前最大優惠來了　專業人士搶購首選

北投站前絕版地王「嘉磐日光」繁榮與自然交織的實住名邸

快訊／寒流強襲！雙北32hrs「15人無呼吸心跳」送醫　10人死亡　

快到監視器只拍下殘影！彰化騎士飛撞轉彎車殞命　恐怖畫面曝光

謝金燕睽違3年備戰跨年「累到面癱」！ 　舞蹈畫面曝光：不要錯過

好想當台北市民！他見「老公寓只要750萬」心動　一票嚇：不要賭了

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

路邊驚見「42萬支票」！內行揭恐怖真相

不是湯圓！　今天冬至「吃1物」可開運

冬至要來了！3生肖財運旺炸　買彩券「中獎機率」暴增

即／太平山清晨積雪約1公分　夢幻美景遊客嗨了

寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

台北「寒流達標」3座山可望下雪

今晚北部6°C　明體感溫度1°C

「冬至寒流」19縣市極寒冷　專家5提醒

寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到

更多熱門

相關新聞

寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到

寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到

今(22日)晨寒流達最強，平地最低溫出現在桃園楊梅6.7度，台北氣象站也跌破10度，白天起寒流減弱，不過水氣增多，周六全台有降雨機會；下波冷空氣周日接力，周日到下周一又將降溫，中北部下探13度，隨乾冷空氣移入，下周一全台陽光露臉，不過下周三又將變天，全台都有降雨機會。

寒流發威玉山霧淞！　今晨-5.7℃如披「銀白糖霜」

寒流發威玉山霧淞！　今晨-5.7℃如披「銀白糖霜」

寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

「冬至寒流」19縣市極寒冷　專家5提醒

「冬至寒流」19縣市極寒冷　專家5提醒

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

關鍵字：

氣象寒流

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜！1部位最多人忽略

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

小三激戰人夫！車上喊：啊啊啊這是8分力了　正宮心碎

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

陳美鳳凍齡貌被酸全靠錢　嚴立婷反擊：以為這樣醫美有用？

黎姿半癱弟弟「站起來了」！

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面