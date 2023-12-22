寒流發威全台極凍！　專家示警：平安夜又有一波

▲寒流發威，嘉義以北溫度局部低於10度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

寒流發威，嘉義以北溫度局部低於10度，全台19縣市低溫特報。氣象專家林得恩透露，24日平安夜又有新一波大陸冷氣團南下，預估這波冷氣團最冷的時間就在24-25日。

中央氣象署指出，今天（22日）清晨是這波寒流影響最強的時段，臺南以北及宜蘭觀測僅8-10度，高屏約11、12度，花、東約14、15度，局部空曠地區則更低一些，氣象署持續發布低溫特報，提醒今(22)日新北市、桃園市、新竹縣及連江縣局部地區有6度以下氣溫發生機率。

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▲低溫特報。（圖／中央氣象署）

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、臺北市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，雖然寒流在明天會開始減弱，但氣溫回升幅度並不大，各地氣溫普遍偏涼冷；接著12/24日又有新一波大陸冷氣團南下，目前評估會持續影響至12/26日，預估這波大陸冷氣團最冷的時間點會落在12/24至12/25日，北臺灣高溫約攝氏15至17度，中臺灣高溫約攝氏20至23度，南臺灣約攝氏22至24度，東臺灣高溫約攝氏16至24度；至於低溫部分，北臺灣約攝氏13至14度，中臺灣高溫約攝氏12至16度，南臺灣約15至18度，東臺灣高溫約攝氏13至17度。