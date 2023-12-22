6級強風猛颳…遊覽車「國道上左搖右晃」畫面曝光！後車駕駛傻眼

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

全台「凍番薯」！彰化地區21日受寒流影響，最大平均風力達到6級，一台遊覽車行經國道3號北上彰化路段時，因風勢強勁，車身不斷左右晃動，讓後方駕駛看傻眼，擔心遭到波及。

▲遊覽車行駛於國道3號上，因側風左搖右晃，嚇壞後車駕駛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化地區21日受寒流影響，為多雲的天氣。氣溫方面，濱海區氣溫12.8至15.3度，最大平均風力6級；西平原區氣溫13.6至16.6度；東平原區氣溫14.8至17.5度。根據蒲福氏風級，6級風已達強風標準，可造成大樹枝搖擺，持傘有困難，電線會發出呼呼聲。

有民眾21日傍晚5時30分左右，開車行經國道3號北上彰化路段時，目擊一台藍色遊覽車行駛在中線車道行車不穩，車身不斷左右晃動，令人頭皮發麻，後方駕駛看傻眼驚呼連連，擔心遊覽車隨時會失控，事後影片也被PO上網。

國道七隊根據影片指出，該遊覽車沒有偏移到隔壁車道，並未造成違規，且21日彰化至龍井路段風勢強勁，應該是側風引起車身晃動。

中央氣象署22日上午針對彰化縣等10個縣市發布陸上強風特報，表示東北風明顯偏強，基隆北海岸、嘉義、台南、東北部、東部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，要特別注意。