已預判陸中止ECFA損害尚可控　政府高層：選前還會拿農漁產品開刀

▲上海洋山深水港現在已經建成一個現代化、智慧化的港口。（資料照／記者趙禕攝）



記者陶本和／台北報導

中國21日宣布中止海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）部分產品關稅減讓。對此，政府人士表示，行政院各部會在此前已有預判，中國繼上週發布對我國進行貿易壁壘調查，後續會有進一步動作，因此已提前做好準備，經評估目前對台灣的衝擊應在風險可管理，損害可控制的範圍；不過，在明年1月13日前，中國還會有類似行為，如過去拿農漁產品開刀等。

行政院經貿辦指出，中國貿易壁壘調查報告從調查過程、內容、結論等，以及今日對部分石化產品中止關稅減讓之宣布，均不符國際規範。並重申，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題都可依WTO機制與相關規範有效處理，中方應停止片面政治操弄。若中方有誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決貿易的爭端。

政府知情人士指出，中國本來寄望藍白陣營能在本次大選合作並取得勝選，未料藍白合作破局讓選民看破手腳，昨晚首場政見會賴清德拋出將萬里老家公益信託後，更看出藍白陣營恐難挽回頹勢，恐難以達成「下架民進黨」任務，因此中國急於親自出手，接續上週的恐嚇，進一步宣布中止ECFA部分產品關稅減讓。

政府人士表示，中國以經濟脅迫進行制裁的手段，並不只針對台灣。中國一向熱衷以經濟脅迫對付挑戰立場與他不同的國家，藉以要脅該國改變政治立場，甚至讓民眾擔憂其經濟生活恐受影響，而改變投票行為，即是國際社會定義的「以經逼政」。

該人士說，中國制裁實例如，禁止日本水產進口；對澳洲紅酒龍蝦等產品進行貿易制裁；禁止進口立陶宛農畜產品等。以此種種行徑顯見，中國並非值得信任及適合合作的國家，相信國際社會皆認知到這一點。

不過，該人士表示，台灣在過去幾年來的努力布局全球，跟2016年相比，台灣對新南向國家的出口成長超過六成，對日本出口則是成長超過七成，對美國出口更是成長超過百分之120。從此可證明，台灣越走向國際越安全，越回去八年前向中國靠攏則越危險。

該人士提醒，在明年1月13日投票前，中國可能還會再有類似經濟脅迫行為，如過去多次拿農漁產品開刀等行徑，但政府已掌握機先，及早準備，並持續協助相關業者，因此社會大眾無須過度憂心中國介選手段。