推動性平意識　桃園青年局邀請青年導演拍攝微電影「萌芽」

▲青年局長侯佳齡致詞。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推動性別平等的CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）宣導，桃園市政府青年事務局邀請開南大學電影與創意媒體學系李宇智同學，以CEDAW為主題拍攝微電影「萌芽」為宣導教材，辦理放映會暨媒體識讀活動。

青年局局長候佳齡21日表示，透過微電影拍攝、放映會的辦理，讓學生於拍攝實作探討性別議題，更透過影片放映及宣導，反思媒體、影像中存在的性別刻版印象與歧視，藉此提升青年的性別識讀的能力及性別意識。

▲健行科技大學數位多媒體設計系同學前來參與。（圖／青年局提供）

微電影「萌芽」的劇本故事，講述一位女學生轉學回國來到新的環境，因為家庭教育的關係，使她的性別平權意識比同年齡的同學高出很多。但是來到新環境的她卻因為這樣的與眾不同，受到異性用異樣的眼光看待，但是她無畏的站出來提倡性別平權的精神，讓班上的其他女同學們心中那顆追求平等的種子開始萌芽。

▲桃園高中同學放學後特別前來參與。（圖／青年局提供）

導演李宇智於20日的映後座談會中，說明他的創作理念在於表達女性個人的自我展現與身體自主權，不因生育、生理、月經及衛生用品等而受到歧視、調侃或異樣眼光；開南大學黃品堯教授則表示，影片強調啟發平等與尊重的意識及促進婦女權益的想法，讓大眾理解消除歧視的第一步在於能互相尊重。

北科附工陳文玲主任則透過提問，帶領青年學子認識影片中男性對女主角的各種性別偏見，及可能造成的原因，並識讀媒體所呈現的性別意象及所產生的影響。包括：青年導演李宇智、開南大學電影與創意媒體學系黃品堯教授、國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校陳文玲輔導主任與青年學子100多名出席活動。