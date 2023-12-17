最高檢微電影「奉法者強則國強」　菊島澎湖跨海42km馬拉松

▲正氣系列第三部微電影上映 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

正氣系列影片第一部「檢察官-即時正義」、二部「檢察官-法網恢恢」微電影已先後上映，第三部「奉法者強則國強」則是透過影片講述檢察官為公益代表人，是正義的化身，以檢察官的視角展現，講述如何經由團隊合作，在數萬筆的證據資料及堆積如山的案卷裡，向上溯源，過濾比對，對於案件調查的推理研判，傳達堅守正義的決心，更彰顯檢察官以團隊辦案方式，維護公平正義、尋求真相的職責使命。

這次微電影係彙整2022、2023年最高檢察署製作「防制妨害選舉公正」宣導海報及短片，集結士林地檢署及澎湖地檢署反賄選宣導短片，由同仁自行剪輯、設計、撰稿、編排、製作而成。其中澎檢結合「菊島澎湖跨海馬拉松」活動，為宣揚反賄選策略及理念，由各地檢察官組隊參賽，頂著澎湖艷陽酷熱，不畏艱難，全數奮力完賽抵達終點，充分展現檢察官們堅持到底的辦案意志和接力合作的團隊精神，更彰顯檢察官「即使天塌下來，也要實現正義」的決心。

參與拍攝許文琪檢察官表示：「澎湖菊島馬拉松活動中，來自臺北、臺中、高雄、橋頭、澎湖等地檢署的檢察官，共同完成42公里的馬拉松接力賽，充分向民眾傳達檢察官：一方有難、八方來救、區域聯防、同島一心的反賄選精神。」

牟芮君檢察官表示：「拍攝活力篇時，雖然我們很努力練習，但拍攝時還是NG了很多遍，中信啦啦隊Passion Sisters就在大太陽底下陪我們不斷重拍，但他們臉上都還是維持燦爛的笑容，看到最後拍攝成果很青春很活力時，自己也滿感動的。」

林岫璁檢察官表示：「與陳彥博一起拍攝超馬篇時，深刻的感受到隔行如隔山，我們跑起來常常左支右絀，但參與過很多國際極地賽事的陳彥博跑起來卻如履平地，他也教我們一般人如何訓練長跑、年紀跟運動心律的計算，也瞭解其付出了許多的努力及訓練，這是我們平時無法想像的，覺得能有機會接觸不同領域的專業人才，學習很多。」「我很榮幸反賄選宣導影片能與陳彥博一起拍攝，他專業、正向、樂觀、積極及堅毅的形象，也正是我們反賄選宣導想要向年輕人傳達的精神。」

許萃華檢察官表示：「犯罪的方式求新求變，我們反賄選跟選舉查查，也一定要持續跟上時代的腳步。與高人氣籃球選手合作拍攝籃球篇，可以協助推廣反賄選。」「拍攝籃球篇時，高錦瑋選手讓我印象深刻，他在家扶中心長大，從小靠一顆籃球，帶著這顆籃球，從東部闖蕩到台北，在很多人高馬大的外籍選手中，仍可以得分闖出自己的一片天，這樣不畏困難、堅定向目標邁進的精神，正與我們反賄選、選舉查察的理念相同。」

因應總統副總統與立法委員「二合一」選舉將近，本片特別以「阻絕境外勢力」、「嚴查選舉賭盤」及「拒絕假訊息」為主題，結合近來全國各地檢署陸續破獲不同型態妨害選舉案件，以雷厲風行之偵查作為，展現檢察機關強力追訴之決心與行動，整體劇情設計節奏緊湊，本片於112年12月12日為「公益、團隊、選賢與能」「凝聚司法與國民的一體感」公益桌曆發表會上進行首播，引起觀眾熱烈迴響。

這次選舉查察特別著重境外勢力介入、選舉賭盤和假訊息等查察工作，歡迎國人勇於檢舉，檢舉專線：0800-024-099＃4，請國人一起打擊不法，守護民主，對於妨害選舉的不法情事，檢察機關將速查嚴辦，並適時澄清、積極溯源、防止擴散。