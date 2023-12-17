　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最高檢微電影「奉法者強則國強」　菊島澎湖跨海42km馬拉松

▲正氣系列第三部微電影上映 。（圖／最高檢察署提供）

▲正氣系列第三部微電影上映 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

正氣系列影片第一部「檢察官-即時正義」、二部「檢察官-法網恢恢」微電影已先後上映，第三部「奉法者強則國強」則是透過影片講述檢察官為公益代表人，是正義的化身，以檢察官的視角展現，講述如何經由團隊合作，在數萬筆的證據資料及堆積如山的案卷裡，向上溯源，過濾比對，對於案件調查的推理研判，傳達堅守正義的決心，更彰顯檢察官以團隊辦案方式，維護公平正義、尋求真相的職責使命。

這次微電影係彙整2022、2023年最高檢察署製作「防制妨害選舉公正」宣導海報及短片，集結士林地檢署及澎湖地檢署反賄選宣導短片，由同仁自行剪輯、設計、撰稿、編排、製作而成。其中澎檢結合「菊島澎湖跨海馬拉松」活動，為宣揚反賄選策略及理念，由各地檢察官組隊參賽，頂著澎湖艷陽酷熱，不畏艱難，全數奮力完賽抵達終點，充分展現檢察官們堅持到底的辦案意志和接力合作的團隊精神，更彰顯檢察官「即使天塌下來，也要實現正義」的決心。

▲正氣系列第三部微電影上映 。（圖／最高檢察署提供）

參與拍攝許文琪檢察官表示：「澎湖菊島馬拉松活動中，來自臺北、臺中、高雄、橋頭、澎湖等地檢署的檢察官，共同完成42公里的馬拉松接力賽，充分向民眾傳達檢察官：一方有難、八方來救、區域聯防、同島一心的反賄選精神。」

牟芮君檢察官表示：「拍攝活力篇時，雖然我們很努力練習，但拍攝時還是NG了很多遍，中信啦啦隊Passion Sisters就在大太陽底下陪我們不斷重拍，但他們臉上都還是維持燦爛的笑容，看到最後拍攝成果很青春很活力時，自己也滿感動的。」

林岫璁檢察官表示：「與陳彥博一起拍攝超馬篇時，深刻的感受到隔行如隔山，我們跑起來常常左支右絀，但參與過很多國際極地賽事的陳彥博跑起來卻如履平地，他也教我們一般人如何訓練長跑、年紀跟運動心律的計算，也瞭解其付出了許多的努力及訓練，這是我們平時無法想像的，覺得能有機會接觸不同領域的專業人才，學習很多。」「我很榮幸反賄選宣導影片能與陳彥博一起拍攝，他專業、正向、樂觀、積極及堅毅的形象，也正是我們反賄選宣導想要向年輕人傳達的精神。」

許萃華檢察官表示：「犯罪的方式求新求變，我們反賄選跟選舉查查，也一定要持續跟上時代的腳步。與高人氣籃球選手合作拍攝籃球篇，可以協助推廣反賄選。」「拍攝籃球篇時，高錦瑋選手讓我印象深刻，他在家扶中心長大，從小靠一顆籃球，帶著這顆籃球，從東部闖蕩到台北，在很多人高馬大的外籍選手中，仍可以得分闖出自己的一片天，這樣不畏困難、堅定向目標邁進的精神，正與我們反賄選、選舉查察的理念相同。」

因應總統副總統與立法委員「二合一」選舉將近，本片特別以「阻絕境外勢力」、「嚴查選舉賭盤」及「拒絕假訊息」為主題，結合近來全國各地檢署陸續破獲不同型態妨害選舉案件，以雷厲風行之偵查作為，展現檢察機關強力追訴之決心與行動，整體劇情設計節奏緊湊，本片於112年12月12日為「公益、團隊、選賢與能」「凝聚司法與國民的一體感」公益桌曆發表會上進行首播，引起觀眾熱烈迴響。

這次選舉查察特別著重境外勢力介入、選舉賭盤和假訊息等查察工作，歡迎國人勇於檢舉，檢舉專線：0800-024-099＃4，請國人一起打擊不法，守護民主，對於妨害選舉的不法情事，檢察機關將速查嚴辦，並適時澄清、積極溯源、防止擴散。

ET快訊
快訊／第17號颱風「鯉魚」生成！　最新路徑出爐
台南飲料店遭持槍搶劫！　女店員嚇瘋
25歲女騎士硬闖高雄輕軌！　臉、手腳都是傷
曹佑寧重回球場！　扛先發第一棒
曾住多位F-100戰機飛官！　空軍眷村改建案單價上看200萬
一聽到照顧愛滋患者　居民「怕被感染」抗議驅離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

擊落片！新北女騎士闖紅燈　路口與休旅車相撞慘噴飛

飲料店只有1女顧店　毒蟲持槍搶1萬：等我走遠才能報案

高雄輕軌2天撞2次！25歲女騎士硬闖軌道影片曝　臉、手腳都是傷

最高檢微電影「奉法者強則國強」　菊島澎湖跨海42km馬拉松

快訊／風力減弱！金門縣港務處公告：小三通客運恢復航駛

台北婦投資秒賺1萬元　加碼1500萬「領不出來」才驚覺遭詐

高三妹單手遮乳裸照外流！　男同學揪全班模仿拍畢業照下場曝

快訊／台南回收場凌晨大火　狂燒1小時

校花沒穿上衣私照被看光！男同學竟揪全班「學她捧胸」拍畢業照

正妹倒路邊遭扛進國宅公廁性侵！醒來「內褲沾DNA」崩潰提告

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

駕駛見行人「站斑馬線聊天」　苦等1分鐘...掀3派網友吵翻

高雄毒品通緝犯3年不報到　遭警攔查稱：等有緣人抓我

疑路小不敢倒車！正妹駕駛路口對決女騎士　上班族慘困1hr崩潰

擊落片！新北女騎士闖紅燈　路口與休旅車相撞慘噴飛

飲料店只有1女顧店　毒蟲持槍搶1萬：等我走遠才能報案

高雄輕軌2天撞2次！25歲女騎士硬闖軌道影片曝　臉、手腳都是傷

最高檢微電影「奉法者強則國強」　菊島澎湖跨海42km馬拉松

快訊／風力減弱！金門縣港務處公告：小三通客運恢復航駛

台北婦投資秒賺1萬元　加碼1500萬「領不出來」才驚覺遭詐

高三妹單手遮乳裸照外流！　男同學揪全班模仿拍畢業照下場曝

快訊／台南回收場凌晨大火　狂燒1小時

校花沒穿上衣私照被看光！男同學竟揪全班「學她捧胸」拍畢業照

正妹倒路邊遭扛進國宅公廁性侵！醒來「內褲沾DNA」崩潰提告

擊落片！新北女騎士闖紅燈　路口與休旅車相撞慘噴飛

4檔債券ETF規模破千億　一文秒懂差別在那裡

丫頭加「投資群組帶你飛」賠光百萬：丟臉到不敢講！　痛揭假專家黑幕

優格大樂透發威！CJkaka《爐石戰記》世界賽3:2險勝　明戰四強門票

Chirazu Art恐怖新作《自拍》登Steam　探索日本廢墟掀話題

上網買聖誕裝飾品小心挨罰　防檢署：植物產品需經合格加工處理

台北寶可夢「皮卡丘特典卡」發送完畢！粉絲曝排隊亂象：爽到黃牛

快訊／第17號颱風「鯉魚」生成　最新路徑圖出爐

麥當勞「薯條加濕器」越聞越想吃　草帽海賊團「寶箱福袋」佔領摩斯

2023安聯國際嘉年華　身障足球體驗落實帕拉林匹克精神

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

社會熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

投資秒賺1萬元　主婦加碼1500萬「領不出來」

高三妹1姿勢裸照外流　男同學竟揪全班模仿拍畢業照

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂畫面曝

14歲女國中生墜軌！他狂奔救人白襯衫染紅

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

吹冷氣破萬不送4歲兒就醫　狠父母慘了

掐學生乳頭摸下體！體育狼師遭解聘「終身不聘用」

即／桃園中壢命案！女「身中數刀」倒床上慘死

高雄輕軌又遭撞！女騎士硬闖軌道多處擦傷

撞路人倒地遭輾死　騎士家屬提告三連敗

更多熱門

相關新聞

反賄選公益桌曆上市　19位檢察官入鏡

反賄選公益桌曆上市　19位檢察官入鏡

最高檢察署為宣導國人反賄意識與決心，特別以「奉法者強則國強」為主題製作2024反賄選愛台灣公益桌曆，由全國各地檢署及司法官學院推薦19位檢察官搭配台灣在地時令12種花卉，以豐富的花卉及明亮活潑色調，展現本土司法美學，期盼透過這次公益桌曆發行傳達檢察官隨時與國人同在，凝聚民心，深化反賄選意識，守護台灣民主。

最高檢察署召集俊男美女檢察官拍攝公益桌曆

最高檢察署召集俊男美女檢察官拍攝公益桌曆

高價出售情治機關偵控數據　最高檢:責成北檢追查

高價出售情治機關偵控數據　最高檢:責成北檢追查

檢察總長現身台灣法治會計學會會議　強調打擊財報不實

檢察總長現身台灣法治會計學會會議　強調打擊財報不實

戴資穎任反賄大使　檢察總長南下致謝

戴資穎任反賄大使　檢察總長南下致謝

關鍵字：

正氣使命最高檢察署微電影檢察官

讀者迴響

熱門新聞

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

快訊／升級強烈冷氣團！　今晨9.4℃「全台凍番薯」

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

29歲女相親約海鮮吃到飽　男拒見面被吐槽

他譏柯文哲「柯米巴原蟲」　1800張椅子變出萬人到場

超美女員工遭上司性侵！就範3次崩潰檢舉

網公認「最固執星座」Top4！第1名講不聽　自己也認了

象鼻岩斷裂　教授預言「千年」尷尬了

45萬YTR「日本住房被羞辱」！無理加收錢＋摔椅子掀議

更多

最夯影音

更多
跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網
《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面