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2024台東限定5大觀光活動接力登場　讓您天天都有來台東的理由

▲台東縣政府。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣政府21日再次搶先曝光明年台東限定觀光活動舉辦時間。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府自宣布「2024台灣國際熱氣球嘉年華」將在7月6日至8月19日於鹿野高台登場訊息，在網路與各社群群組吸引許多民眾熱烈討論，為了讓國內外旅客有更充分時間規劃假期，台東縣政府21日再次搶先曝光明年「東浪嘉年華」、「藍海生活節」、「最美星空」及「國際衝浪賽」等台東限定觀光活動舉辦時間，讓您有天天來台東旅遊的理由。

台東縣長饒慶鈴表示，今年首次點亮知本地區的「知本溫泉季」及鐵花新聚落的「鐵花燈の祭」活動都受到熱烈好評，因此，2項活動都將延續暖心氛圍到2024年2月25日，緊接著5月18、19日登場的是「東浪嘉年華」音樂盛會，還有榮獲2023觀光十大亮點獎的「台東最美星空音樂會」也將在6月至8月舉辦，另外，今年首度展演水舞光雕秀的「藍海生活節」也預計於9月13日至10月13日舉行一系列活動，年底11月的「 國際衝浪公開賽」也將如期登場，加上7月6日至8月19日的熱氣球嘉年華，5大台東觀光限定活動，歡迎大家來參加，一起嚐在地美食，體驗台東慢活氛圍。

縣府交觀處指出，台東發展慢經濟，以在地、天然的元素創造出熱氣球、星空，藍海及衝浪等台東限定觀光品牌，不斷創新提供旅客豐富的活動內容，同時台東縣政府也致力推動特色旅宿國際認證計畫，3年來已累計輔導148家旅宿業取得276張證書，希望提供旅客更優質的住宿環境。

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