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海端國小101週年校慶　喜迎教職員宿舍落成啟用

▲台東縣海端鄉海端國小21日舉行101週年校慶活動 ，並同步迎接全新教職員宿舍的落成啟用。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲海端國小21日舉行101週年校慶活動 ，並同步迎接全新教職員宿舍的落成啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣海端鄉海端國小21日舉行101週年校慶活動，並同步迎接全新教職員宿舍的落成啟用。縣長饒慶鈴前往祝賀時表示，「看到宿舍外觀與房間設施跟民宿差不多，讓我好羨慕」，感謝學校教職員們對於偏鄉教育貢獻與努力，希望藉由興建全新的教職員宿舍，提供更舒適的居住環境，讓教職員更能全心全意地投入教育工作，吸引及留住更多優秀的教職員，進而為學生提供最好的教育品質。

▲台東縣海端鄉海端國小21日舉行101週年校慶活動 ，並同步迎接全新教職員宿舍的落成啟用。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提到，海端國小原有教師宿舍使用近44年，因建物結構老舊，影響居住教師的健康及安全，縣府爭取中央補助及自籌經費，投入共約1,300多萬元經費拆除重建，歷時一年多打造了面積約300平方公尺、共計10間房的教職員宿舍。此外，縣府再爭取近100萬元經費增設宿舍基本居住設施，並設有公共休憩區及煮食區，以滿足教職員的日常需求。

▲台東縣海端鄉海端國小21日舉行101週年校慶活動 ，並同步迎接全新教職員宿舍的落成啟用。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處則指出，興建教師宿舍不僅提供教師優質住宿環境，也期盼藉此降低偏鄉教師的流動率。除了今日啟用的海端國小，近年完工的教師宿舍還包括綠島國小、尚武國小、竹湖國小，另有關山國中宿舍與霧鹿國小(利稻分校)已完工待驗收，預計在明年初前完成，以及大溪國小、三間國小工程進行中，盼提升優秀教師的留任意願、奉獻心力培育下一代，解決教師流動率及代理教師比例偏高的困境。

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