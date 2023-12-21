　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

返國後請把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」　防治臭蟲跟回家

▲環保局呼籲民眾自國外回來後，把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」原則，避免攜帶臭蟲回家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲環保局呼籲民眾自國外回來後，把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」原則，避免攜帶臭蟲回家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期國際新聞消息指出各國受臭蟲（床蝨）威脅加劇，尤其隨著疫情解封後民眾國際旅遊的頻繁往返，臭蟲也跟著人們回到家中；雖然臭蟲並未被證實能傳播人類疾病，但其叮咬引發的奇癢卻給人們帶來極大困擾。台東縣政府提醒民眾自國外回來後，把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」原則，應立即清洗衣服及檢查行李，避免攜帶臭蟲回家。

環保局指出，民眾應該定期檢查床罩、床單、枕頭、毯、床墊等的縫線處與縫隙，看看是否發現臭蟲或臭蟲排遺（血液斑），如有發現，可將臭蟲寄生的傢俱或物品裝入塑膠袋中並綁緊進行「曝曬」，袋中溫度超過65℃可防治臭蟲；而懷疑有臭蟲的衣物，可以先裝入塑膠袋中綁緊，避免臭蟲逃逸，再拿到洗衣間倒入洗衣機中「清洗」，，並用熱蒸汽熨斗進行「熱蒸」；另外可以使用吸塵器捕捉臭蟲，「勤捉」可以減少臭蟲數量，以達有效防治；則在臭蟲入侵嚴重的情況下，可請合格的病媒防治業者進行專業處理。

環保局呼籲，臭蟲防治應著重於防止其進入家庭，而非僅仰賴環境用藥，民眾如欲找到合格的病媒防治業者或查詢環境衛生用藥殺蟲劑的詳細資訊，可至環境部化學物質管理署查詢環境用藥安全使用宣導網查詢。

ET快訊
許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 　親弟發聲：讓她安心走
快訊／6官兵落水！　蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部
不是墾丁、太魯閣！　台灣「最強國家公園」716萬朝聖
快訊／買菜遇死劫　永和女拔管宣告不治
聖誕節「陰莖骨折」激增！　醫點名1愛愛體位要小心
蔡詩芸全說了！　浴室恩愛王陽明：想拼第二胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

公東高工「星空中的聖誕奇蹟」木工作品　受邀梵蒂岡百座馬槽展

嘉義縣消防局猛男日曆　人文地景+在地農產全入鏡

嘉義市跨年晚會推胖卡市集　丁噹、王燦跨世代歌手熱鬧開唱

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸「綠能我不能」

日本延岡市蒞府拜會黃偉哲　盼促進台日進雙方教育交流

科技業年度大事！台電出動破百人完成南科歲修　200家廠商受惠

媒體民調高虹安就職週年　6政策滿意度破6成

元旦連假將至　台東監理站提醒：各代檢廠暫停車輛檢驗

高虹安率團參訪矽谷交通局　交流智慧城市交通升級策略

返國後請把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」　防治臭蟲跟回家

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

公東高工「星空中的聖誕奇蹟」木工作品　受邀梵蒂岡百座馬槽展

嘉義縣消防局猛男日曆　人文地景+在地農產全入鏡

嘉義市跨年晚會推胖卡市集　丁噹、王燦跨世代歌手熱鬧開唱

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸「綠能我不能」

日本延岡市蒞府拜會黃偉哲　盼促進台日進雙方教育交流

科技業年度大事！台電出動破百人完成南科歲修　200家廠商受惠

媒體民調高虹安就職週年　6政策滿意度破6成

元旦連假將至　台東監理站提醒：各代檢廠暫停車輛檢驗

高虹安率團參訪矽谷交通局　交流智慧城市交通升級策略

返國後請把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」　防治臭蟲跟回家

教到一群「躺平學生」不交作業還狂睡！老師煩惱：會不會變啃老族

台北6間餐廳超有氣氛！85樓夜景、米其林推薦過美味聖誕節

林飛帆批侯柯低劣　違法得利＆投機獲利還罵工寮

超商新春福袋開賣了！百萬金塊直接送　加碼七龍珠2款限量福箱

網瘋傳「聖誕節送這禮物就分手」　女真的遇到崩潰：一周後就分

女歌手許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 親弟發聲曝內幕：讓她安心走

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

楊紫瓊婚宴2套禮服來自夏姿！　量身打造最愛的綠色系、蘭花圖騰藏深意

員工離職列禮物清單！索討蘋果電腦　網友：老闆認真就輸了

好冷！彰化28小時63人送急診7死亡　65歲男餵雞倒臥田裡猝死

路跑好累？男分享補血方法　見啦啦隊加油體力瞬間回滿

地方熱門新聞

桃園100碗　挖掘親民的好味道

圈選大頭照算有效票！老村長抽籤9連霸

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

交通違規記點放寬　桃園汽車貨運公會批

瑞芳動物之家工程獲金石獎肯定

新北提升交通安全　致力宣導防禦駕駛觀念

南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

林口南勢國中動土　打造都會型學校

南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

桃園三區12/18-19停水23小時

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯再來台南演出

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸

南投跨年晚會首度移師南投縣會展中心舉辦

黃偉哲打造韌性城市建構安全家園

更多熱門

相關新聞

海端國小101年校慶喜迎教職員宿舍落成

海端國小101年校慶喜迎教職員宿舍落成

台東縣海端鄉海端國小21日舉行101週年校慶活動，並同步迎接全新教職員宿舍的落成啟用。縣長饒慶鈴前往祝賀時表示，「看到宿舍外觀與房間設施跟民宿差不多，讓我好羨慕」，感謝學校教職員們對於偏鄉教育貢獻與努力，希望藉由興建全新的教職員宿舍，提供更舒適的居住環境，讓教職員更能全心全意地投入教育工作，吸引及留住更多優秀的教職員，進而為學生提供最好的教育品質。

淨化選前治安　東警查獲改造槍枝

淨化選前治安　東警查獲改造槍枝

2024台東限定5大觀光活動接力登場

2024台東限定5大觀光活動接力登場

台東綠島客輪今明停駛　蘭嶼航班明取消

台東綠島客輪今明停駛　蘭嶼航班明取消

山羌「被撞進車頭」開60km！ICU搶救一天不治

山羌「被撞進車頭」開60km！ICU搶救一天不治

關鍵字：

臭蟲旅遊台東

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

職棒球員被控「全飛機等他一家」！陳子豪妻怒反擊

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面