返國後請把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」　防治臭蟲跟回家

▲環保局呼籲民眾自國外回來後，把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」原則，避免攜帶臭蟲回家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近期國際新聞消息指出各國受臭蟲（床蝨）威脅加劇，尤其隨著疫情解封後民眾國際旅遊的頻繁往返，臭蟲也跟著人們回到家中；雖然臭蟲並未被證實能傳播人類疾病，但其叮咬引發的奇癢卻給人們帶來極大困擾。台東縣政府提醒民眾自國外回來後，把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」原則，應立即清洗衣服及檢查行李，避免攜帶臭蟲回家。

環保局指出，民眾應該定期檢查床罩、床單、枕頭、毯、床墊等的縫線處與縫隙，看看是否發現臭蟲或臭蟲排遺（血液斑），如有發現，可將臭蟲寄生的傢俱或物品裝入塑膠袋中並綁緊進行「曝曬」，袋中溫度超過65℃可防治臭蟲；而懷疑有臭蟲的衣物，可以先裝入塑膠袋中綁緊，避免臭蟲逃逸，再拿到洗衣間倒入洗衣機中「清洗」，，並用熱蒸汽熨斗進行「熱蒸」；另外可以使用吸塵器捕捉臭蟲，「勤捉」可以減少臭蟲數量，以達有效防治；則在臭蟲入侵嚴重的情況下，可請合格的病媒防治業者進行專業處理。

環保局呼籲，臭蟲防治應著重於防止其進入家庭，而非僅仰賴環境用藥，民眾如欲找到合格的病媒防治業者或查詢環境衛生用藥殺蟲劑的詳細資訊，可至環境部化學物質管理署查詢環境用藥安全使用宣導網查詢。