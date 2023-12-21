「機車道路訓練」有望擴大補助！擬融入駕訓班　考照前就能先上路

▲公路局持續辦理機車駕訓補助。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

為提升機車駕駛人用路安全，交通部公路局補助機車駕訓班每人1300元，公路局長陳文瑞表示，今年補助人數已達4萬名，明年補助名額最少也會有4萬名，另道路安全駕駛訓練課程補助2千人，期待明年擴大補助，並且規劃將實際道路課程融入駕訓班，考照前就可以先獲得實際道路訓練，加強安全觀念養成。

公路局表示，自 108年起推動機車駕訓補助計畫，統計至111年，發現相較於未受訓者，受過駕訓班課程者之違規風險減少56%，肇事風險降低35%，顯見民眾透過專業訓練後，能有效提升駕駛技術及防禦駕駛觀念。

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陳文瑞表示，今年機車駕訓補助已達4萬名，明年補助名額至少有4萬名，而道路安全駕駛訓練課程今年補助2千人，明年期待擴大補助名額，據統計，一年機車考照人數24萬，其中約4萬人參加機車駕訓，等於有六分之一、16%的人參與，早期一年只有數千人參與駕訓班，可見民眾觀念已有所改變。

陳文瑞表示，開立機車駕訓班的業者已有84家，開辦道路安全駕駛訓練課程的有14家，課程為前後各一名教練、中間五名學員，實際在外訓練機車駕駛，教練在道路上進行即時說明，以利學員更有效理解機車駕駛。

陳文瑞也說，明年規劃將道路課程融入駕訓班，讓民眾在考照前就可以實際操演，像汽車考照一樣，加強安全觀念的養成。目前業者正持續學習，安排訓練課程及配套措施等。