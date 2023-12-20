　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

率全國縣轄市之先！減輕產檢交通負擔　花蓮市推孕婦計程車補助

▲▼花蓮市公所舉辦「花蓮市好孕計程車」啟動記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市公所舉辦「花蓮市好孕計程車」啟動記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所19日下午在Kadda璽賓行旅舉辦「花蓮市好孕計程車」啟動記者會，為了降低設籍花蓮市的準媽媽前往產檢並且需要搭乘計程車時的花費，花蓮市公所率全國縣轄市之先，推出孕婦乘車補助政策，讓花蓮成為友善孕婦、親子的典範城市。

「花蓮市好孕計程車」在19日下午正式啟動，花蓮市長魏嘉彥、花蓮市民代表會主席李振瑋、副主席黃達祥率市民代表游政霖、莊依婕、田珍綺一起向市民朋友隆重介紹2024年最新的友善孕婦福利政策；參與記者會的貴賓還包括門諾醫院婦產科醫師廖基元、花蓮縣議員魏嘉賢、花蓮縣政府北區服務中心副主任張治華、花蓮縣政府社會處蘇意珊專員以及花蓮市民運里長林美靜、國聯里長林靜芬、民權里長劉原良，以及協助拍攝宣導影片的網紅「後山小公主」、劉彥彤小姐等人，都共同到場見證這歷史性的一刻。

▲▼花蓮市公所舉辦「花蓮市好孕計程車」啟動記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥說，隨著社會變遷及生活型態的改變，許多國家都面臨生育率逐年下降的問題；而根據最新的統計數據顯示，台灣的生育率1.09已成為世界倒數第一，為了鼓勵更多家庭迎接新生命的到來，花蓮市公所與花蓮市民代表會集思廣益，希望在有限的預算下提出一項務實的福利措施，「孕婦乘車補助」不僅能為孕婦提供便捷的交通方式，也考慮到準爸爸們「陪產檢假」的日數有限，不一定能每一次都有時間陪伴孕媽咪前往醫院產檢，這個時候搭乘計程車是較好的選擇，而計程車又是較高價的交通方式，所以對此推出乘車補助來減輕準父母們的經濟負擔。

花蓮市民代表會主席李振瑋也提到，生育率下降的現象，不僅與經濟壓力、職場競爭激烈等因素有關，也和社會環境不夠友善孕婦、親子有關。許多準父母在考慮生育時，除了經濟因素外，也關心生活的便利性與社會的支持度。在這樣的情況下，代表會與市公所決定用有限的預算來提供最貼心的政策，幫助花蓮市成為孕婦、親子友善的城市。

廖基元醫師也呼籲大家，台灣生育率已是全世界的倒數第一，希望年輕朋友能夠多多加油，也鼓勵已經是準父母的市民朋友善用市公所的這個福利政策，不僅可以減輕經濟負擔，也能保障孕婦跟寶寶的安全。

▲▼花蓮市公所舉辦「花蓮市好孕計程車」啟動記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

明年起凡設籍花蓮市半年以上且持有孕婦健康手冊者，在同一孕期中最高可申請乘車補助3,000元整。

魏嘉彥強調，花蓮市公所期望透過「孕婦搭乘計程車補助」政策，喚起市民對友善孕婦、親子的關注。透過這樣的福利政策，希望大家能攜手合作，共同為花蓮市打造一個充滿愛與關懷的城市，讓每位孕婦都能感受到社會的支持，安心迎接新生命的到來。

為了宣傳這項政策，花蓮市公所特別拍攝宣導影片在啟動記者會開始前播放，由魏嘉彥市長、李振瑋主席、後山小公主、廖基元醫師還有劉彥彤小姐共同演出，用詼諧風趣的劇情還有對白來加深大眾對「孕婦好行，助你好孕」的印象，也鼓勵每一位準媽咪能多加利用這項補助。

明年起凡設籍花蓮市半年以上且持有孕婦健康手冊者，在同一孕期中最高可申請乘車補助3,000元整，單趟最高200元整，單日最高補助400元整；欲申請補助者請記得向乘坐計程車索取註有乘車日期與金額的憑證或收據，並攜帶孕婦健康手冊、戶口名簿或戶籍謄本前往花蓮市公所社勞課填表申請，申請補助期限最遲到「實際生產日後兩個月內」，還請準媽媽們多加留意。

ET快訊
獨／救災英雄竟是詐團首腦！　檢警直呼「不敢相信」
女大生莫名生病送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病：裡面都是
快訊／寒流殺到！擴大11縣市低溫特報　跌破10度
爆乳女荷官露小蠻腰！點石成金同花順　串燒店暗營賭場慘了
高二生趕上學「紅燈硬要過」　斑馬線上被撞飛
他點出「台灣棒球問題」　教練寬鬆、球員自我設限
中職公告！樂天選擇75%轉隊費加陳柏豪
「內褲濕掉太壞了」　台中人夫偷吃被抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗六燈會迷你主燈「龍舞燈雲」亮相　180秒高空煙火共度跨年晚會

沒搶到演唱會門票不難過　台南搖滾耶誕演唱會林宥嘉獨家開唱

「妃」常戰力！　小英總統、賴桑、戰貓、妃妃姐姐現身選委會

率全國縣轄市之先！減輕產檢交通負擔　花蓮市推孕婦計程車補助

圈選大頭照「算有效票」294票平手　彰化老村長抽籤當選9連霸

永續低碳再下一城　花蓮吉安鄉勇奪鄉鎮等級最高銀級獎

品質之選！雲林區漁會優質烏魚子評鑑　推烏魚大餐

拒接戰帖不辯論　姚正玉：遺憾對手不敢直球對決

深化美台防救災交流　南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

台東市聖誕節前夕！觀光夜市嘟嘟車餐車12／22連2天快閃活動

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

斗六燈會迷你主燈「龍舞燈雲」亮相　180秒高空煙火共度跨年晚會

沒搶到演唱會門票不難過　台南搖滾耶誕演唱會林宥嘉獨家開唱

「妃」常戰力！　小英總統、賴桑、戰貓、妃妃姐姐現身選委會

率全國縣轄市之先！減輕產檢交通負擔　花蓮市推孕婦計程車補助

圈選大頭照「算有效票」294票平手　彰化老村長抽籤當選9連霸

永續低碳再下一城　花蓮吉安鄉勇奪鄉鎮等級最高銀級獎

品質之選！雲林區漁會優質烏魚子評鑑　推烏魚大餐

拒接戰帖不辯論　姚正玉：遺憾對手不敢直球對決

深化美台防救災交流　南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

台東市聖誕節前夕！觀光夜市嘟嘟車餐車12／22連2天快閃活動

拋各部會應設「AI小組」　趙少康：可用AI便利交通、輔佐國軍

私校傑出教育事業家及校長今頒獎！淡江全國唯一獲雙獎學校

謝娜曝「張杰不承認對我一見鍾情」　網甜喊：充滿了戲劇性和甜蜜

老婦遭28歲男尾隨性侵！手機錄下「張開妳的腿」　女兒聽留言嚇壞

半導體業首家　世界先進攜手台大發展在地負碳技術

高爾夫球桿身大廠啟坤明年1／4終止興櫃交易　擬轉赴美國掛牌

幫郭台銘連署涉賄選「還全賴給助理」　桃園前議員郭麗華起訴

林襄吐槽孫生「晚上鳥沒啥用」道歉了！　沈玉琳澄清：不是針對他

斗六燈會迷你主燈「龍舞燈雲」亮相　180秒高空煙火共度跨年晚會

視網膜支票2天後到期「被愛犬咬爛」　曝金額哀號：大悲無言

美女「暈船」英語記憶法　網：神奇地記起來了XD

地方熱門新聞

圈選大頭照算有效票！老村長抽籤9連霸

桃園三區12/18-19停水23小時

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

綠營立委備5萬份暖暖包當文宣小物　選民搶翻

姚正玉：遺憾對手不敢直球對決

以工代賑助弱勢戶　新北扶助50人進職場

王家貞靜坐抗議違憲惡法踐踏民主人權

住大樓對面不相識　新北推銀髮先修班

芥蘭農藥殘留超標　南投自助餐廳遭罰3萬

台86路面改善交通衝擊應降至最低

南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

陳樹菊阿嬤68年後重返出生地　參拜太平媽

快訊／嬰疑遭虐裝葉克膜　中市府出手

更多熱門

相關新聞

中彰計程車費率明年起一致　春節加收起程運價50元

中彰計程車費率明年起一致　春節加收起程運價50元

荷包要失血了！彰化縣政府為了減少跨區收費糾紛，今天公布計程車費率將與台中市同步，自2024年1月1日起，起跳1.25公里85元，每200公尺加收5元；春節期間加收50元。交通處請計程車業者遵守各重要場站排班秩序，落實按表收費。

台86路面改善交通衝擊應降至最低

台86路面改善交通衝擊應降至最低

撿蝸牛加菜！11歲童不捨阿祖累：只想快長大

撿蝸牛加菜！11歲童不捨阿祖累：只想快長大

小黃疑闖紅燈猛撞312萬BMW　430i出廠10月慘被毀

小黃疑闖紅燈猛撞312萬BMW　430i出廠10月慘被毀

屏東潮州孕婦急產　消防衝到家接生

屏東潮州孕婦急產　消防衝到家接生

關鍵字：

縣轄市減輕產檢交通負擔花蓮市孕婦計程車補助

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面