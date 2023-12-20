率全國縣轄市之先！減輕產檢交通負擔　花蓮市推孕婦計程車補助

▲▼花蓮市公所舉辦「花蓮市好孕計程車」啟動記者會。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所19日下午在Kadda璽賓行旅舉辦「花蓮市好孕計程車」啟動記者會，為了降低設籍花蓮市的準媽媽前往產檢並且需要搭乘計程車時的花費，花蓮市公所率全國縣轄市之先，推出孕婦乘車補助政策，讓花蓮成為友善孕婦、親子的典範城市。

「花蓮市好孕計程車」在19日下午正式啟動，花蓮市長魏嘉彥、花蓮市民代表會主席李振瑋、副主席黃達祥率市民代表游政霖、莊依婕、田珍綺一起向市民朋友隆重介紹2024年最新的友善孕婦福利政策；參與記者會的貴賓還包括門諾醫院婦產科醫師廖基元、花蓮縣議員魏嘉賢、花蓮縣政府北區服務中心副主任張治華、花蓮縣政府社會處蘇意珊專員以及花蓮市民運里長林美靜、國聯里長林靜芬、民權里長劉原良，以及協助拍攝宣導影片的網紅「後山小公主」、劉彥彤小姐等人，都共同到場見證這歷史性的一刻。

魏嘉彥說，隨著社會變遷及生活型態的改變，許多國家都面臨生育率逐年下降的問題；而根據最新的統計數據顯示，台灣的生育率1.09已成為世界倒數第一，為了鼓勵更多家庭迎接新生命的到來，花蓮市公所與花蓮市民代表會集思廣益，希望在有限的預算下提出一項務實的福利措施，「孕婦乘車補助」不僅能為孕婦提供便捷的交通方式，也考慮到準爸爸們「陪產檢假」的日數有限，不一定能每一次都有時間陪伴孕媽咪前往醫院產檢，這個時候搭乘計程車是較好的選擇，而計程車又是較高價的交通方式，所以對此推出乘車補助來減輕準父母們的經濟負擔。

花蓮市民代表會主席李振瑋也提到，生育率下降的現象，不僅與經濟壓力、職場競爭激烈等因素有關，也和社會環境不夠友善孕婦、親子有關。許多準父母在考慮生育時，除了經濟因素外，也關心生活的便利性與社會的支持度。在這樣的情況下，代表會與市公所決定用有限的預算來提供最貼心的政策，幫助花蓮市成為孕婦、親子友善的城市。

廖基元醫師也呼籲大家，台灣生育率已是全世界的倒數第一，希望年輕朋友能夠多多加油，也鼓勵已經是準父母的市民朋友善用市公所的這個福利政策，不僅可以減輕經濟負擔，也能保障孕婦跟寶寶的安全。

▲明年起凡設籍花蓮市半年以上且持有孕婦健康手冊者，在同一孕期中最高可申請乘車補助3,000元整。

魏嘉彥強調，花蓮市公所期望透過「孕婦搭乘計程車補助」政策，喚起市民對友善孕婦、親子的關注。透過這樣的福利政策，希望大家能攜手合作，共同為花蓮市打造一個充滿愛與關懷的城市，讓每位孕婦都能感受到社會的支持，安心迎接新生命的到來。

為了宣傳這項政策，花蓮市公所特別拍攝宣導影片在啟動記者會開始前播放，由魏嘉彥市長、李振瑋主席、後山小公主、廖基元醫師還有劉彥彤小姐共同演出，用詼諧風趣的劇情還有對白來加深大眾對「孕婦好行，助你好孕」的印象，也鼓勵每一位準媽咪能多加利用這項補助。

明年起凡設籍花蓮市半年以上且持有孕婦健康手冊者，在同一孕期中最高可申請乘車補助3,000元整，單趟最高200元整，單日最高補助400元整；欲申請補助者請記得向乘坐計程車索取註有乘車日期與金額的憑證或收據，並攜帶孕婦健康手冊、戶口名簿或戶籍謄本前往花蓮市公所社勞課填表申請，申請補助期限最遲到「實際生產日後兩個月內」，還請準媽媽們多加留意。